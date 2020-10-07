Her imkânımızla esnafımızın yanındayız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahilik Haftası ve Esnaf Bayramı dolayısıyla Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu'nun (TESK) Vitrin dergisine mesaj verdi. Başkan Erdoğan, mesajında "Ticareti doğruluk, dürüstlük ve dayanışma gibi ahlaki meziyetlere dayandırarak yüzyıllar boyunca nice erdemli nesiller yetişmesine, bütün Anadolu'nun bir ve beraber hareket etmesine öncülük eden esnaf ve sanatkarların piri Ahi Evran Hazretlerini rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.Temelleri 12. yüzyılda Anadolu'da atılan Ahilik geleneğinin, esnaf ve sanatkarların tarihinde önemli bir yer tuttuğuna dikkati çeken Başkan Erdoğan, Ahilik kültürünün yalnızca ekonomik ve ticari değil toplumsal tarihte de çok müstesna bir yeri olduğunu söyledi. Ahilik kültürünün, Selçuklu döneminden bugüne bu toprakların mayası olduğunu, milleti bir ve diri tutmak gibi mühim bir rol oynadığını belirten Erdoğan, şöyle konuştu: "Dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir medeniyetinde esnaf ve sanatkarın bu kadar köklü bir geleneğe, bu önemli bir vazifeye sahip olduğu görülmemiştir. Böyle bir kültüre ve camiaya sahip olmak hem geçmişimiz hem bugünümüz hem de geleceğimiz adına iftihar vesilesidir. 2 milyon üyesi ile birlikte, çalışanları ve ailelerini de dahil ettiğimizde 10 milyonluk büyük bir yapı olan TESK, ülkemizin en önemli ve dinamik örgütlerinden biri olma özelliğini taşımaktadır." Esnaf ve sanatkârların ekonomik ve toplumsal hayat açısından taşıdığı önemin bilincinde olarak bütün imkânlarla kendilerinin yanında olmayı her zaman öncelikleri arasında gördüklerini bildiren Erdoğan, "Geleneksel Esnaf Buluşmaları ile her yıl esnaf ve sanatkarlarımızla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Geçmişte esnaflık yapmış birisi olarak, resmi programlar dışında da fırsat buldukça esnaf ziyaretleri gerçekleştirmeye özel bir önem veriyorum" diye konuştu.