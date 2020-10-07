İş göremezlik ödeneği nedir? Bakan Selçuk'tan açıklama geldi! İş göremezlik ödeneği kimlere verilecek

Canlı yayında açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, çalışanların istiharat raporu almak adına doktorlara müracaat etmelerine gerek kalmadığının altını çizerken iş göremezlik raporu hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İzolasyon altında olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlara iş göremezlik ödeneği verilecek.

İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ NEDİR, İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEİ KİMLERE VERİLECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs tedavisi gören veya filyasyon ekipleri tarafından yüksek bulaş riski tespit edilen çalışanların sağlık kuruluşlarına başvurmadan iş göremezlik ödeneğinden faydalanacağını açıkladı.

COVID-19 pandemisinin başından itibaren çalışanlara yönelik verilen desteklere bir yenisini daha eklediklerini belirten Bakan Selçuk, geçici iş göremezlik ödeneği için gerekli olan istirahat raporunu kolaylaştırdıklarını kaydetti.

Mevcut uygulamada koronavirüse yakalanan çalışanların istirahat raporu almak için hekimlere başvurduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "Artık çalışanlarımızın istirahat raporu almak için tekrardan doktora müracaat etmesine gerek kalmayacak. Filyasyon ekiplerinin, FİTAS (Filyasyon ve İzolasyon Takip Sistemi) üzerinden düzenlediği istirahat raporları SGK tarafından otomatik olarak işleme alınabilecek. Böylece çalışanlarımıza karantinada kaldıkları süre için düzenlenen raporlara ait iş göremezlik ödeneklerini ödeyeceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, uygulamaya ilişkin, "İzolasyonda olması nedeniyle çalışamayan vatandaşlarımızı destekliyoruz. Aynı zamanda toplum sağlığı için bulaş riskini azaltarak, hastanelerimizdeki yükü de hafifletmeyi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

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