Kredi çekerek hisse senedi almayın

Eylülde yerli yatırımcı sayısının 1 milyon 750 bini aştığı borsada, özellikle BİST-100 dışı hisselere yoğun bir talep var. Yatırımcı sayısında yılbaşından bu yana yaşanan 556 bin kişilik artışın 460 bini BIST-Tüm-100 hisselerinde yaşandı. Bu durum, yatırımcıların çok daha dikkatli olmasını gerektiriyor. Başta Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) olmak üzere sektördeki analistler de yatırımcılara önemli uyarılarda bulunuyor. Yatırımcılara özellikle Yıldız ve Ana Pazar hisselerini öneren uzmanlar, tüyo ile hareket edilmemesi gerektiğini, kredi çekerek borsaya girilmemesini öneriyor.



TÜYO İLE YATIRIM OLMAZ

TSPB, borsada yatırım yapacak olanlara öncelikle risklerini belirlemelerini tavsiye etti: "Farklı araçlardan sepet yapın, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kaçının. Uzun vadeli hedefler belirleyin, Arkadaş, sosyal medya tavsiyesi ve tüyo ile hisse senedi almayın. Araştırmaları ve KAP açıklamalarını okuyun. Lisanslı yatırım danışmanlarına danışın, yatırımcı haklarını öğrenin."

"Tanımadığınız enstrümanlarda işlem yapmayın" çağrısında bulunan TSPB, büyük riskler alarak kısa vadede yüksek kazanç elde etmenin peşinden koşulmaması gerektiğini ve bunun tesadüfler dışında mümkün olmadığını bildirdi. Yatırım yapılan ürünlerin yanı sıra vadenin de çeşitlendirilmesi gerektiğini dikkat çeken TSPB, "Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın, borç alarak yatırım yapmayın. İkili opsiyon gibi aşırı yüksek riskler taşıyan ürünleri sunan merdiven altı şirketlere kesinlikle itibar etmeyin" değerlendirmesinde bulundu.

Yatırımcılara, "Kısa zamanda yüksek kazanç vaad eden kişi-kurumlara ve bunların yaptıkları reklamlara itibar etmeyin" uyarısında bulunan TSPB, internette veya başka yerlerde rastlanabilecek söylentilere veya konunun uzmanı olmayan kişilerce verilen söz ve vaatlere kulak asılmaması çağrısında bulundu.

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SÖYLENTİYE İNANMAYIN

Yatırımcılara işlem yapmadan önce çalıştıkları kurumların analiz departmanlarına danışmalarını öneren İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu, hisse satın alınacak şirketle ilgili son 1 ayda çıkan haberlerin de okunması gerektiğini söyledi. Kulaktan dolma söylentilerle hisse senedi alınmamasının altını çizen Turşucu, "Her zaman işlem hacmi yüksek, mali yapısı sağlam şirketler takip edilmeli" diye konuştu.



FAVORİ: YILDIZ VE ANA PAZAR

Borsa İstanbul'un son pazar yapılandırmasını hatırlatarak yatırımcılara Yıldız ve Ana Pazar şirketlerini tavsiye eden Turşucu, "Alt Pazar, Piyasa Öncesi İşlem Platformu ve Yakın İzleme Pazarı gibi gruplarda bulunan şirketler tercih edilmemeli. Bireysel yatırımcı ihtiyacı olan bir para ile borsaya girmemeli, borç para ve kredi ile borsaya girilmez. Kısa vadede alsat işlemlerinden uzak durulmalı, uzun vadeli hareket edilmeli. Hiçbir zaman tasarrufların tamamı tek bir şirkete yatırılmamalı" dedi.



SOSYAL MEDYAYA DİKKAT

TERA Yatırım Ekonomisti Enver Erkan da, yatırımcılara profesyonellerden yardım almalarını önererek, "Sosyal medya tüyolarına itibar etmeyin" çağrısında bulundu. Uzun dönem için süreklilik arz eden şirketlerin izlenmesi gerektiğini ifade eden Erkan, dengeli bir porföt için fonlara yatırım yapmanın değerlendirilebileceğini ifade etti. Şirketin kısa ve uzun vadeli yükümlülüklerinin dönen ve duran varlıklara oranının kıyıslanması gerektiğini kaydeden Erkan, "Petrol veya sanayi emtialarındaki fiyat değişimlerinden nasıl etkileneceği okunabilmeli. Aynı şey döviz kuru hareketleri ve şirketlerin döviz pozisyonları açısından da geçerli" dedi.



İHTİYACINIZ OLAN PARAYLA BORSAYA GİRMEYİN

Çalıştığınız aracı kurumun analiz departmanlarına işlem yapmadan önce danışın.

İşlem yapacağınız şirketlerle ilgili son 1 ayda KAP'taki haberleri okuyun.

Kulaktan dolma söylentilerle hisse senedi almayın.

İşlem hacmi yüksek, mali gücü sağlam şirketleri tercih edin.

Yıldız ve Ana Pazar şirketlerine yatırım yapın.

İhtiyacınız olan bir parayla borsaya girmeyin.

Borç alarak ve kredi çekerek hisse senedi almayın.

Kısa vadede al-sat işlemlerinden uzak durun.

Tüm yatırımınızı tek bir şirketin hissesine yapmayın.

Tanımadığınız enstrümanlara yatırım yapmayın.

Kısa vadede yüksek kazançlar peşinde koşmayın.

Ürün ve vadeyi çeşitlendirin.

Aşırı yüksek kaldıraç kullanmayın.

Sürekli olarak piyasanın üzerinde kar elde edebileceğinizi düşünmeyin.

Kısa vadede yüksek kazanç vaad eden kişi ve kurumlara itibar etmeyin.

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