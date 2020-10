Türkiye otomobil pazarında SUV ağırlığı artıyor: Yüzde 120,7 büyüdü...

Geniş kabin ve bagaj hacmine sahip olan bu otomobiller, kalabalık aileler tarafında da sıklıkla tercih ediliyor. Motor gücü ve performansı yüksek olan bu gövde tipinin, modele göre farklılık göstermekle birlikte yakıt tüketimi de yüksek seviyelerde olabiliyor.

SUV araçların, şehir içinde kullanımı da giderek bir trend haline geldi. Özellikle yüksek otomobil severlerin gözdesi olan SUV'lar, kadın sürücüler tarafından da daha fazla tercih edilmeye başlandı.

SUV'UN PAYI YÜZDE 28,9'A YÜKSELDİ

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek elektrikli otomobilin ilk piyasaya sürülecek segment modeli olan SUV, Türkiye otomobil pazarında da ağırlığı artmaya devam ediyor.

AA muhabirinin Otomotiv Distribütörleri Derneğinden (ODD) derlediği verilere göre, eylül sunu itibariyle Türkiye otomobil pazarında, en çok tercih edilen gövde tipi yüzde 43,9 payla sedan otomobiller oldu.

Sedan otomobilleri, yüzde 28,9 payla SUV izledi. Ardından yüzde 24,1'lik payla da hatchback otomobiller sıralandı. Diğer yüzde 3'lük kısım ise "MPV, CDV, spor ve station wagon" gövde tiplerinden oluştu.

Bu dönemde sedan otomobillerin payı yüzde 51,2'den yüzde 43,9'a gerilerken, SUV'un payı yüzde 22,3'ten yüzde 28,9'a ve hatchback gövde tipli otomobil satışlarının payı da yüzde 22,6'dan yüzde 24,1'e çıktı.

SUV SATIŞLARI YÜZDE 120,7 ARTTI

2019 eylül sonunda 117 bin 104 olan sedan otomobil satışları bu yılın aynı döneminde yüzde 46 yükselişle 170 bin 462'ye yükseldi.

Söz konusu dönemde hatchback gövde tipi otomobillerin satış adedi 51 bin 775'ten 93 bin 811'e yükseldi. Burada satışlarda yüzde 81'lik artış kaydedildi.

SUV gövde tipinde ise geçen yılın ilk 9 aylık döneminde 50 bin 903 adet otomobil satılırken, bu yılın aynı döneminde satışlar 112 bin 358 adede ulaştı.

Böylece Türkiye otomobil pazarından bu yılın ocak-eylül dönemiyle geçen yılın aynı dönemi kıyaslandığında SUV satışları yüzde 120,7 gibi büyük bir artış gösterdi.

SUV PAYININ 2025 YILINDA YÜZDE 35'E YÜKSELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan yapılan araştırmalara göre, SUV segmenti, Türkiye'de yaklaşık yüzde 95'i ithal otomobiller olmak üzere en fazla büyüyen ve kullanıcılar tarafından en arzu edilen segment olarak öne çıkıyor.

Dünyada giderek büyük bir trend haline gelen SUV'un 2025 yılında Türkiye otomotiv pazarındaki payının yüzde 35'e yükselmesi bekleniyor.

2019'da yüzde 37 olan Avrupa SUV pazarı ağırlığının ise 2025'te yüzde 45'e çıkacağı ön görülüyor

TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ'NİN İLK MODELİ DE SUV OLACAK

Ayrıca TOGG tarafından üretilen Türkiye'nin Otomobili'nin ilk modeli de SUV gövde tipinde olacak.

Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği TOGG'un "Mobilite Ekosistemi" hedefinin merkezi olan TOGG Gemlik Tesisi, "Akıllı", "Çevre Dostu" ve "Aynı Çatı Altında" gibi pek çok niteliği ile "Bir Fabrikadan Daha Fazlası" olarak tanımlanıyor. Bursa'nın Gemlik ilçesinde 1 milyon 200 bin metrekarelik alan üzerine kurulan TOGG Gemlik Tesisi, 230 bin metrekare kapalı alanı olacak şekilde tasarlandı.

İnşaatı zemin güçlendirme çalışmaları dahil 18 ayda tamamlanacak olan TOGG Tesisi'nde, üretim ve montaj hatlarının kurulmasının ardından, 2022 yılının son çeyreğinde ilk seri otomobil banttan inecek. Tesiste 2030 yılına kadar, fikri ve sınai mülkiyet hakları tamamen TOGG'a ait, tamamı doğuştan elektrikli 5 farklı modelden toplam 1 milyon adet üretilecek.

Doğuştan yüzde 100 elektrikli C segmentinde bir SUV'la başlayacak olan fabrikadaki üretim, takip eden yıllarda tamamı doğuştan yüzde 100 elektrikli C Sedan, C Hatchback, B SUV ve C MPV modelleri ile devam edecek.

Türkiye'nin Otomobili'nin de Türkiye SUV pazarından pay alması ve SUV pazarını daha da büyütmesi bekleniyor.

Türkiye pazarından sonra Avrupa pazarına açılacak olan yüzde 100 doğuştan elektrikli Türkiye'nin Otomobili'nin SUV modeli, Avrupa pazarında da kendi segmentinde öne çıkan modellerden olacağı öngörülüyor.