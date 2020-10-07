Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

'GURUR VERİCİ'



Kanuni gemisinin çıkmasını beklerken, Yavuz'un da sahile yakın bölgeye geldiğini anlatan vatandaşlardan Yusuf Şeker (43), "Gemiler geldiğinden beri takip ediyoruz. Son sürat bakımları yapılıyor. Birkaç güne kadar çıkacağını duyduk. Yoldan geçen araçlar, vatandaşlar buraya gelip gemilere bakıyorlar. Burada selfie yapıyorlar. Bizler için gurur duyulacak bir şey" dedi.