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Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘’ ve ''ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Selçuklu- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamladıktan sonra yeni görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için 'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gelen '' ile burada bakım, güncelleme ve geliştirme işlemleri yapılan '' sondaj gemileri, yoğun ilgi görüyor.

DHA
Giriş Tarihi: 7.10.2020 08:46 Son Güncelleme: 7.10.2020 08:54 ABONE OL
Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Selçuklu- 1 kuyusunda çalışmalarını tamamlayarak, bir sonraki görevine hazırlık, bakım ve ikmal işlemleri için Taşucu Limanı'na dönen sondaj gemisinde, yeni lokasyonda sondaj faaliyetine devam etmesi için hazırlıklar sürdürülüyor.

Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Silifke ilçesi Taşucu Limanı'nda demirleyen gemiye, vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. '' gemisine yakın bir bölgede demirleyen sondaj gemisini görenler, cep telefonlarıyla anı ölümsüzleştiriyor.

Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

ile birlikte bakımları süren de Taşucu Limanı'na yakın bölgede geceleri ışıkları açık bir şekilde bekletiliyor. Sahilde oturanlar, ışık saçan iki gemiyi izleme fırsatı buluyor.

Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

'GURUR VERİCİ'

gemisinin çıkmasını beklerken, 'un da sahile yakın bölgeye geldiğini anlatan vatandaşlardan Yusuf Şeker (43), "Gemiler geldiğinden beri takip ediyoruz. Son sürat bakımları yapılıyor. Birkaç güne kadar çıkacağını duyduk. Yoldan geçen araçlar, vatandaşlar buraya gelip gemilere bakıyorlar. Burada selfie yapıyorlar. Bizler için gurur duyulacak bir şey" dedi.

Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

'SONUNA KADAR DESTEKLİYORUM'

Petrol arama gemilerinin bu konuma gelmesinden dolayı gururlu olduklarını anlatan Mehmet Keskin ise, "Ben satış temsilcisiyim. Bu gemileri görünce durdum, görmek istedim" dedi.

Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi

Keskin, "Petrol arama faaliyetlerini sonuna kadar destekliyorum. Bu gurur verici bir olay. İnşallah başarılı olurlar. Başarılı olacaklarına da eminim" diye konuştu.

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Yeni göreve hazırlanıyorlar! ‘Yavuz’ ve 'Kanuni'ye vatandaşlardan yoğun ilgi
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