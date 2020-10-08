Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel kredi faiz oranları ile ilgili bankalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu paketleri araştırıyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…
İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…
HALKBANK
İhtiyaç: 1.31
Konut: 0.99
Taşıt: 1.30
ZİRAAT BANKASI
İhtiyaç: 1.32
Konut: 1.29
Taşıt: 1.30
İŞ BANKASI
İhtiyaç: 1.30
Konut: 1.25
Taşıt: 1.30
İNG BANK
İhtiyaç: 1.19
Konut: 1.24
Taşıt: 1.17