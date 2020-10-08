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Bankaların güncel SON DAKİKA: Vakıfbank, , Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

vatandaşlar tarafından yakından takip edilirken, bankalardan konuyla ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Bu noktada krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar, ‘konut-ihtiyaç-taşıt kredisi faiz oranları ne kadar’ araştırması gerçekleştiriliyor. Pandemi süresi boyunca pek çok vatandaş, bankaların sunduğu kredi paketlerinden yararlandı. Özellikle cumhuriyet tarihinin en uygun faizli kredi paketi oldukça fazla rağbet gördü. Bu noktada güncel kredi faiz oranları yine merak konusu oluyor. Peki, ‘Ziraat Bankası--Vakıfbank taşıt, ihtiyaç, konut kredisi faiz oranları ne kadar?’ İşte detaylar

Giriş Tarihi: 8.10.2020 10:17 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Güncel ile ilgili bankalardan son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Kredi çekmek isteyen vatandaşlar, bankaların sunduğu paketleri araştırıyor. Peki, bankaların kredi faiz oranları ne kadar? İşte Vakıfbank, , Ziraat Bankası güncel taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları…

GÜNCEL KREDİ FAİZ ORANLARI: VAKIFBANK, HALKBANK ZİRAAT BANKASI KREDİ FAİZ ORANLARI

İşte, Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve diğer bankaların güncel kredi faiz oranları…

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK

İhtiyaç: 1.31

Konut: 0.99

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI

İhtiyaç: 1.32

Konut: 1.29

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI

İhtiyaç: 1.30

Konut: 1.25

Taşıt: 1.30

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İNG BANK

İhtiyaç: 1.19

Konut: 1.24

Taşıt: 1.17

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

DENİZBANK

İhtiyaç: 1.76

Konut: 1.34

Taşıt: 1.41

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK

İhtiyaç: 1.34

Taşıt: 1.25

Konut: 1.29

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Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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