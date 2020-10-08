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ayı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

yatan iller bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Engelli bireylerin yakınları, hastanelerin sağlık kurullarından alacakları ağır engelli ibareli sağlık raporları ve yaşadığı eve giren kişi başı gelirlerinin istenilen oranda olması ile devlet tarafından verilmekte olan bu maddi destekten faydalanabiliyor. Peki, ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

Giriş Tarihi: 8.10.2020 09:02 ABONE OL
Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca il il yatırılmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar ödeneğin hangi illerde yattığını sorguluyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen bu ücretler ödenmeye başladı. Peki, 8 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE - EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ekim ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı…

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

Evde bakım maaşları, Bakanlık tarafından il il yatırılıyor. 5 2020 tarihi itibarıyla henüz illerde ödemeler yapılmadı. Ödemelerin önümüzdeki günlerde il il yatması bekleniyor...

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Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!
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