Ekim ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller sorgulama!

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nca evde bakım maaşı il il yatırılmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar ödeneğin hangi illerde yattığını sorguluyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve bakıma muhtaç bireyler bulunan vatandaşlara maddi destek amaçlı verilen bu ücretler ödenmeye başladı. Peki, 8 Ekim 2020 evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte Evde bakım maaşı ne zaman yatacak? Sorusunun yanıtı…

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER GÜNCEL LİSTE - EKİM AYI ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Evde bakım maaşı yatan iller şeklinde internet üzerinden sorgulamalar bu ücretten faydalanan vatandaşlar tarafından her ay düzenli olarak yapılmaya devam ediyor. Evinde ağır engelli ve bakıma muhtaç kişileri bulunan ve bu kişiye bakmakla yükümlü olan vatandaşların faydalanabileceği bu ödenek için Ekim ayının gelmesiyle gündemdeki yerini aldı…