Japon devi Türkiye’de büyüyecek

ASYA ülkelerinin Türkiye'de büyüme ve yatırım planları hız kesmiyor. Bu kapsamda önemli yatırımlara imza atan Hitachi Vantara Türkiye'yi bölgesel üs olarak konumlandırıyor. Dijital çözümleri ile KOBİ'lere verimlilik katıyor. Verinin depolanması, korunması, yedeklenmesi ve üretilen verilerin büyük veri ortamlarında analize hazır hale getirilmesi konusunda hizmet veren şirket aynı zamanda Türkiye'deki KOBİ'lerin dijitalleşmesinde de rol sahibi. Hitachi Vantara'nın Türkiye Genel Müdürü Önder Sönmez, "Müşterilerimizin satışlarını ve operasyonel verimliliklerini arttıracak çözümler sunuyoruz. Verinin önemini kavrayıp bu değerli aktifi doğru kullanan firmalar için stratejik bir çözüm ortağıyız. Çünkü bu çözümleri ortaya koyarken bir endüstri devi olan Hitachi'nin operasyonel teknoloji konusundaki tecrübesini de sunabilen piyasada benzeri olmayan bir şirketiz. Örneğin, imalat sektöründe, öngörülebilir bakım konusunda yaptığımız çalışma sayesinde yıllık gelirler üzerinde yüzde 4'lük bir iyileşme sunuyoruz. Buna süreçlerin düzeltilmesi, arızalı ya da hatalı ürünlerin azalması, kesintiden dolayı işçilere ekstra para ödenmemesi gibi kalemler dahil. Makine öğrenmesi yapay zekayı destekleyen ve değer yaratan veri yönetimi çözümlerimiz sayesinde iş ortaklarımızın verilerini saklamalarına, korumalarına ve maddi değere dönüştürmelerine de yardımcı oluyoruz" dedi.Yeni müşteriler, yeni iş yapış şekilleri, yeni sektörler ve daha kuvvetli ve özellikle de ismi daha çok duyulacak bir Hitachi görüleceğinin altını çizen Sönmez, Hitachi Vantara ile 4 önemli Hitachi şirketinin yakın çalıştığını ve iş ortaklarına daha çok değer katmak için kullanacaklarını da ifade etti. Son dönemde milyar dolarlık şirket satın alımları ile adını duyuran Hitachi, Türkiye'de yeni iş kollarına yatırım yapmayı planlıyor. Türk firmalarıyla iş ortaklıkları Hitachi'nin radarında. Hitachi Türkiye ve Avrupa Başkanı Murat Yılmaz, Asya'dan Türkiye'ye yatırımların artacağının altını çizdi. Yılmaz, "Türkiye dünyada yeni bir üretim üssü olarak öne çıkıyor. Ayrıca maliyet avantajı ile global arenada pozitif ayrışan Japon kredileri de Türk özel sektörü için yeni bir finansman penceresi olacak" dedi.