Riskli mükellefler vergi incelemesine sevk edilecek

HAZİNEve Maliye Bakanlığı'nca yapılan analiz ve değerlendirme çalışmaları neticesinde sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin vergi incelemesine sevk edilmesi ve yoklama yapılmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Tebliğle, idari süreçleri kısaltmak ve etkinleştirmek suretiyle, sahte belge düzenleyen mükelleflerin sahte belge üretimini sonlandırmak ve iktisadi alanda sahte belge sirkülasyonunu azaltarak "belge"ye olan güveni güçlendirmek amacıyla birtakım mevzuat değişiklikleri yapıldı. Yapılan düzenlemeyle, sahte belge düzenleme riski yüksek olan mükelleflerin idare tarafından bir an önce tespit edilerek bu fiillerinin sonlandırılması planlanıyor.