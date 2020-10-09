22 bin genç için umut projesi

Mardin, Kilis, Şanlıurfa'nın aralarında yer aldığı 9 ilde Suriyeli ve dezavantajlı gruplara yönelik "Mutfakta Umut Var" projesi binlerce kişiye umut oldu. Projeye 22 binin üzerinde başvuru geldi. Gastronomi eğitimi ile iş imkânı sunmayı amaçlayan proje dün ilk mezunlarını verdi. Uygulamalı eğitim için restoran, kafe ve otellerden oluşan toplam 55 iş yeri de projede gönüllü yer alarak mutfaklarını öğrencilere açtı. BM Dünya Gıda Programı tarafından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Millî Eğitim Bakanlığı, İŞKUR işbirliği ile yürütülen proje kapsamında kurslarını tamamlayan 348 geçici koruma altındaki Suriyeli ve Türk vatandaşı mezun oldu. BM Dünya Gıda Programı Temsilcisi ve Ülke Direktörü Nils Grede, yoğun ilgi nedeniyle Hatay ve Mersin'i de dâhil edildiğini belirterek, "İleride projenin kapsamını daha da genişletmeyi amaçlıyoruz. " dedi. İŞKUR Genel Müdürü Bekir Aktürk, ise "Üçer aylık programlarla 3 grup halinde toplam 600 kişinin programlardan faydalanmasını hedeflemekteyiz" diye konuştu.