Ev, otomobil ve şehirler daha hızlı akıllanıyor

Veri üzerinden iş yapma kültürünün ilk adımı nesnelerin interneti ile başlar. Yani ağa bağlanan her cihaz ölçerek, veri üzerinden iş yapmanın adımını atmamızı sağlar. Pandemi dijital dönüşümü hızlandırırken nesnelerin interneti girişimleri daha çok ilgi görüyor. Pandemi döneminde akıllı sağlık cihazları, evlerde kronik sağlık sorunu olan insanların takibi gibi konularda nesnelerin interneti teknolojisi daha çok kullanıldı.Bosch IoT sensor, Siemens IoT Analytics, Cisco, ARM IoT Siber Güvenlik, GE Digital, Huawei, Vates, ScienceSoft, Oxagile, Style Lab IoT, HQ Software Industrial IoT, PTC gibi şirketler, nesnelerin interneti konusunda sensörlerden danışmanlığa, güvenlikten farklı endüstrilerdeki uzmanlığa kadar pek çok çözüme sahip. Nesnelerin interneti konusunda pandeminin daha büyük bir fırsat yarattığı konusunda herkes aynı fikirde. İş ya da günlük yaşamda dijital dönüşümün ilk adımlarını atarken veri üzerinden iş yapma kültürünü daha iyi anlatmak şart. İnternette verilerden, ölçmeden söz etmek için önce her cihazı internete bağlamak şart. İnternete bağlanan her cihaz hassas bir şekilde sürekli veri üretmeye başlıyorsa, bu önemli bir avantaj. Üret, taşı ve sat üçlü kurgusunu oluşturmak için önemli bir deneyime sahip olmak şart. Üretimden lojistiğe, perakende sektöründen sağlığa her alanda dijitalleşmenin ilk adımı nesnelerin interneti teknolojisinden geliyor. Bir şirket önce ürettiği, taşıdığı, sattığı ürünü önce sınıflandırıyor, ölçüyor ve zamana bağlı olarak analiz ediyor. Bu değişimleri doğru analiz etmeden çözüme uzak kalıyorsunuz.TÜRK Telekom girişim hızlandırma platformu Pilot'un 8'inci dönem programından destek alan Qubitro girişimi geliştiricilerin ve kurumların diledikleri cihazdan, altyapı kurulumuna ve kodlamaya gerek duymadan veri toplayarak akıllı çözümler üretmelerini sağlayan yüksek performanslı bulut tabanlı (SaaS) IoT platformu sunuyor. Qubitro, kullanıcılarına monitörleme, cihazlar arası haberleşme, farklı platformlar ile entegrasyon desteği sunuyor. Kurumlar ayrıca Qubitro'nun API'larını kullanarak kendi markalı uygulamalarını satabiliyorlar.