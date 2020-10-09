Yeni nesil ‘Garaj’ girişimleri vitrinde

ALBARAKA Türk'ün yenilikçi projelere sahip girişimcileri desteklemek üzere kurduğu girişim hızlandırma merkezi olan Albaraka Garaj'ın dördüncü dönem girişimcileri belli oldu. Ön hızlandırmayı başarıyla tamamlayan 34 start-up arasından seçilen 20 girişim, dokuz ay boyunca Albaraka Garaj hızlandırma programından yararlanacak. Albaraka Türk ve iştiraklerinin üst düzey yöneticilerinden oluşan 30 kişilik jürinin katılımıyla online olarak gerçekleşen "demoday" sonucunda 20 girişimin hızlandırma programına devam etmesine karar verildi. Böylece 4'üncü dönem, Albaraka Garaj'ın bugüne kadar en yüksek sayıda girişimciye ev sahipliği yaptığı dönem oldu.Pandemiye rağmen hız kesmeyen Albaraka Garaj'ın 4. dönem startup'ları; Advopass, BankingO, Blindlook, Car4Future, Ebabil, Efilli Rıza, Flamingio, Fon Radar, Freightest, Future DNA, HiFace, Hiwell, Kutu.ai, KVIS, RTEX, SeaTech, SFM Yazılım, Stajyeristiyorum, Syntonym, Vaysis oldu. Albaraka Türk'ün yeni nesil girişimcileri Albaraka Garaj ile desteklemeye devam ettiğini ifade eden Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, "Pandemiye rağmen hız kesmeden girişimcileri desteklemeye ve ekosistemimizi genişletmeye devam ediyoruz. Her sene daha çok girişimciyi destekleme sözümüzü tutarak, daha yeni ve çözüm odaklı bir program ile ilerliyoruz. 20 girişime ev sahipliği yaparak bu zamana kadar en çok girişimi ağırladığımız bir döneme başlayacağız. Bu yıl çok farklı alanlardan birçok girişime Albaraka Garaj'da yer verdik. İnanıyorum ki seçilen bu girişimler, Garaj'ın tüm imkânlarından yararlanarak hem start-up'larını geliştirecek hem de ekosistemimize ciddi katkılar sağlayacaklar. Biz de Albaraka olarak girişimcilik ekosistemini geliştirmek için daima en iyisini yapmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulundu.