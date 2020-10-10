İGA’ya uluslararası 5 sertifika

İGA, İstanbul Havalimanı'ndaki ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi belgelendirme çalışmalarını tamamlayarak uluslararası belgelendirme kuruluşu İngiliz Standartları Enstitüsü (BSI) tarafından sertifikalandırıldı. İstanbul Havalimanı'nın yönetim sistemlerine yönelik aldığı sertifikalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu, "Enerji verimliliğinden tutun da yolculuk memnuniyetini ve kalite yönetimi uygulamaları sayesinde global standartları yakalamış olmamız çok önemli ve gurur verici" dedi.