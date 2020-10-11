Aile tipi yatlar CNR Fuarı’nda görücüye çıkıyor

CNR Avrasya Boat Show Denizde, devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği'nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında bir dizi önlemle kapılarını açıyor. CNR Avrasya Boat Show Denizde-Uluslararası Deniz Araçları Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı, 13-18 Ekim tarihleri arasında MarinTurk Marina/Pendik'te yapılacak. 100 bin metrekarelik alanda düzenlenecek fuarda 5 bin ile 50 milyon lira arasında değişen deniz araçları 20 bine yakın deniz severi bekliyor. Fuarda, pandemi sürecinde izole yaşam nedeniyle yoğun ilgi gören 12-25 metrelik Aile Tipi Yatlar'ın yanı sıra kategorilerinin en iyisi olan yat, tekne ve yelkenliler, şişme botlar, deniz motorları ve başlangıç tekneleri ile tekne ekipmanları ve aksesuarları tanıtılacak. Fuarda, 100'ün üzerinde firmanın 500'ü aşkın markasına dair deniz araçları sergilenecek.