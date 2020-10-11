Jet sosyete tatil sezonunu uzattı

Türkiye, küresel salgın Kovid- 19'a karşı gösterdiği güçlü mücadeleyle jet sosyetenin gözdesi olmaya devam ediyor. Pandemiyle mücadele istikrarlı bir şekilde devam ederken milyarlık yat sahipleri de Türkiye'den vazgeçmiyor. Yaz boyunca mega yatlarıyla Türkiye kıyılarına demir atan milyarderler, ekimde de rotasını ülkemize kırdı.Dev yatların yaz boyunca mesken tuttuğu Bodrum'a dün akşam da 2019 yılının Süper Yacht Ödülü'nü alan 90 metrelik Oceanco demir attı. Ürdünlü milyarder Ziad Al Manaseer'in sahibi olduğu yat, 10 gün Bodrum'da kalacak. Ürdün'ün en önde gelen şirketlerinden Manaseer Grup'un patronu olan Ziad Al Manaseer, altyapı, enerji ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteriyor.Bodrum, ekim ayı boyunca Rus milyarderlerin de gözdesi olarak öne çıkıyor. Bu ay için rezervasyon yaptıran mega yatlar, soluğu Bodrum'da alacak. Bunlar arasında en dikkat çekenlerden biri 75 metre uzunluğundaki Leander. Bir dönem İngiliz kraliyet ailesi tarafından da kiralanan yat, mürettabat dahil 24 kişiyi ağırlayabiliyor. Bir helikopter güvertesinin bulunduğu yatta, jakuzi, fitness salonu, dalış odası ve yüzme havuzu var. Rus oligarka ait olduğu bilinen, 85 metre uzunluğa sahip O'Ptasia da bu ay Bodrum'a demir atacak. 78 metre uzunluğundaki mega yat Searanger da ekimde Bodrum'da olacak.SEKTÖR oyuncuları, ekim ayı boyunca ilginin yoğun olduğunu belirterek, sezonun kasım ayına da uzayacağını öngördüklerini söylüyor. Bir mega yatın giriş-çıkış harçları, akaryakıtı, kumanyası, marina bağlaması, acentecilik ve hizmet bedelleri dahil olmak üzere bir haftada, ortalama 200 bin euro harcadığını belirten sektör temsilcileri, bunun bölgeye çok büyük katkı sağladığını vurguluyor.Rus milyarder Andrei Skoch, 99 metre uzunluğundaki yatı "Madame Gu" ile ağustos ayında Bodrum'a gelmişti. Bodrum'dan vazgeçemeyen işadamı, ekimde de Bodrum yolcusu. 6 kabinli 18 kişilik yat adeta mini bir saray. Bir helikopter pisti bulunan yatta, jakuziler, spor salonu, çalışma odası, eğlence merkezi, sauna, jetskiler ve alt kısmında ise 2 aracın sığacağı garaj bulunuyor.