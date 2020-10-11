Pandemiye rağmen Türkiye’yi seçti

Aksoy Holding, Bodrum Tilkicik Koyu'nda 200 milyon euroluk yatırımla hayata geçirdiği, 75 konuttan oluşan ultra lüks Epique Island projesinde, dünya devi The Ritz-Carlton'la işbirliğine gitti. Pandeminin dünya ekonomilerini altüst ettiği dönemde, dünya otelcilik devi ile imzaladıkları anlaşmanın Türk turizmine duyulan güvenin damgası olduğunu söyleyen holdingin CEO'su ve Başkan Yardımcısı Batu Aksoy, "Ritz bu imzayla bütün dünyaya Türkiye'ye olan inancını gösterdi" dedi. Projenin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi'nin ilk Ritz Carlton Residences'ı olduğunu aktaran Aksoy, markanın 1 Mayıs 2021'de işletmeyi devralacağı bilgisini verdi.Bu işbirliğinin projeye ciddi katkısı olduğuna değinen Aksoy, "Projemizi uluslararası olarak planladık. Yabancılar uluslararası markaları istiyorlar. Koyumuza lüks yatıyla gelen Katar şeyhinin şürekâsı bile projemizden ev baktı, ilgilendi" diye konuştu. Projenin yüzde 50'sini Türklerin aldığını anlatan Aksoy, şöyle devam etti: "Geri kalan kısmı da Azerbaycan, Kazakistan, Abu Dabi, Katar ve Kuveyt vatandaşlarına sattık. 2.5 milyon ila 5.5 milyon euro arasında değişen fiyatlarla ev satıyoruz. Ortalama fiyatlar 3-3.5 milyon euro. Ritz Carlton'dan ev alan kendini o kulübün bir parçası olarak görüyor ve belli bir standardı satın alıyor. Bu satışlarla ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz."ÜLKE olarak tekrar bir yatırım dönemine girmemiz gerektiğini söyleyen Aksoy, şöyle devam etti: "Umutlu olmak lazım. Bizim gibi iş insanlarının umutsuz olma şansı yok. Biz her zaman Türk insanının girişimci gücüne ve dayanıklılığına inanıyoruz. Şu içinde geçtiğimiz pandemi döneminde bile toplum olarak bilinçlendik. O yüzden bu yatırımları yaptık, yapabildik, yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Son 13 yılda enerjiye çok ciddi bir yatırım yaptık. Ortaklarımızla beraber son 5 yılda ülkemize yaptığımız yatırımların toplamı 1.5 milyar euroyu geçti. Ülkemize güveniyoruz. Türkiye 83 milyonlu büyük bir ülke. Biz bu sıkıntıları aşacağız, aşacağımıza inanıyorum."DÜNYADA otelcilik turizminin yanı sıra rezidans turizmi konseptinin geliştiğini aktaran Aksoy, "Biz burada markalı rezidans konseptiyle, otelcilik turizminde olası kayıpların önüne geçmeyi, kısmen de olsa merhem olmayı düşünüyorduk. Bu projede, deniz kenarında 20-30 odalı butik bir otel de yapalım diye düşüncemiz vardı. Onun için bir marina yapmamız gerekiyor. Marina iznine müracaat ettik ama bu bölgede marina istenmediği için projeyi şimdilik rafa kaldırdık" dedi. Turizm sektörünün sıkıntılı bir dönemden geçtiğini söyleyen Aksoy, dolulukların ortalama yüzde 40'lara kadar çıktığını söyledi. Sektörde temkinli bir toparlanma olduğunu söyleyen Aksoy, "Temkinliyiz, sabırlıyız bekleyeceğiz... Turizmin yine ayağa kalkıp şahlanacağını düşünüyorum" değerlendirmesini yaptı.