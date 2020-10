Türkiye düşmanları zor günler yaşayacak

Türkıye'nin SİHA ve İHA teknolojisinde elde ettiği teknolojik atılım dünya medyasının manşetlerinden düşmüyor. Financial Times, The Economist ve Amerikan Forbes dergisinin ardından BBC de bir analiz yayınladı. BBC Rusca Servisi'nde çalışan gazeteci Pavel Aksenov'un, "Dağlık Karabağ: Çatışmalarda İHA'lar nasıl bir rol oynadı?" başlıklı analiz haberinde, "Bayraktar TB2, İHA piyasasının yıldızı. Ermenistan ise, Azerilerin İHA gücünü küçümsedi" dedi.Amerikan Forbes dersisi yakın gelecekte envantere girecek Akıncı, Aksungur ve Alpagu ile ilgili olarak "Türkiye'nin düşmanlarının zor günler yaşayacağını" yazdı. Dergi, son olarak Azerbaycan'ın Karabağ'daki başarısına da büyük katkı sağlayan Türk İHA ve SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu yaptı. Bayraktar Akıncı'nın, Türk güvenlik güçlerine sağlayacağı istihbarat, gözetleme ve hedefleme imkânlarıyla gelecek 10 yılın 'oyun kurucusu' olacağı öngörüsünde bulunuldu. The Economist dergisi de Türkiye'nin Dağlık Karabağ çatışmasındaki rolüne ilişkin bir haber yayımlamıştı. Yazıda, Türkiye yapımı silahlı insansız hava araçlarının Azerbaycan ordusu tarafından etkin biçimde kullanıldığı vurgulanıyor ve savaş uçaklarından daha düşük maliyetli SİHA'ların çatışmaların seyrinde belirleyici hale geldiği yorumu paylaşılmıştı. Türkiye son yıllarda yerli üretim silah ve mühimmat sistemi envanteriyle savunma sanayi devi ülkeler devi listesinde üst sıralara tırmandı. Yerli ve milli imkânlarla son teknolojiyle geliştirilen uçan savunma sistemleri Akıncı, Aksungur ve Alpagu da savunma sanayisini güçlendirdi.