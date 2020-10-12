1.6 milyar euro Ar-Ge yatırımı yaptı

Tofaş, 25 yılı aşkın geçmişe sahip Ar-Ge merkeziyle mühendislik ihracatı da yapıyor. Bugüne kadar Doblo, Fiorino ve son olarak Egea gibi ülke ihracatına ciddi katkılar sunan modellerin ürün geliştirme çalışmalarında önemli rol üstlenen Tofaş Ar-Ge, FCA (Fiat Chrysler Automobiles) dünyasındaki bir çok farklı modelin mühendislik çalışmalarında da sorumluluk üstleniyor.EMEA Bölgesi'nde FCA'nın İtalya'dan sonra ikinci büyük Ar-Ge Merkezi'ne sahip olan Tofaş'ın bu başarısında, 2014'de Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla devreye alınan Fiat Doblo'nun RAM markalı versiyonu ProMaster City ve 2015'de 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçen Egea model ailesinin ürün geliştirme sürecini yönetmesi büyük rol oynadı.Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, son 15 yılda 1.6 milyar euro Ar-Ge harcaması yaptıklarını söyedi. Tofaş'ın ortaya koyduğu mühendislik başarılarının zamanla FCA dünyasında önemli bir yer edindiğini sözlerine ekleyen Cengiz Eroldu, "Sıfırdan araç geliştirme yetkinliğine sahip Ar-Ge'miz, FCA'nın dünyanın birçok noktasında üretilerek pazara sunulacak olan modellerinde önemli sorumluluklar alıyor" dedi.