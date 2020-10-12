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sonrası başlamıştı! 'tan flaş mesai kararı

Son dakika haberi: salgını ile birlikte çalışma modelleri de değişti. Birçok firma pandeminin ardından uzaktan çalışma sistemine geçti. Dünyaca ünlü firması da yeni çalışma planını duyurdu. Buna göre; ABD'deki ofisler yeniden açıldığında şirket çalışanları haftalık toplan çalışma saatlerininin yüzde 50'nin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

Giriş Tarihi: 12.10.2020 11:15 ABONE OL
Corona virüs sonrası başlamıştı! Microsoft'tan flaş mesai kararı

Son dakika haberi... ABD merkezli teknoloji şirketi , ABD'deki ofislerini yeniden açtığında uygulayacağı hibrit çalışma planını paylaştı. Plana göre, şirketin çalışanları yeni dönemde haftalık toplam çalışma saatlerinin %50'sinin altında kalan bir süre boyunca evden çalışabilecek.

Corona virüs sonrası başlamıştı! Microsoft'tan flaş mesai kararı

BBC'de yer alan habere göre, sürekli evden çalışmak isteyenlerin ise yöneticilerinden onay alması gerekecek.
ABD merkezli sosyal medya platformu Twitter da geçtiğimiz aylarda şirket çalışanlarının isterlerse "sonsuza dek" evden çalışabileceklerini açıklamıştı.

Corona virüs sonrası başlamıştı! Microsoft'tan flaş mesai kararı

Google ve Facebook gibi sektörün önde gelen teknoloji firmaları ise yaptıkları açıklamalarda çalışanlarının Haziran 2021'den önce ofise dönmeyeceğini duyurmuştu.

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Corona virüs sonrası başlamıştı! Microsoft'tan flaş mesai kararı
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