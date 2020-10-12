Nükleer santralin kalbi atmaya başlıyor

Türkiye'nin kalkınmasında itici güç olacak ilk nükleer santrali Akkuyu NGS'deki 3 güç ünitesinde çalışmalar hız kazandı. Akkuyu Nükleer A.Ş CEO'su Anastasia Zoteeva'nın verdiği bilgiye göre, bu yıl içinde birinci güç ünitesinin +26.0 kotuna kadar dış duvar inşası tamamlanacak. Tamamlanan bu duvar, ana salonun işletme kotu olacak. Bu sayede gelecek yıl da, reaktör basınç kazanı monte edilebilecek. Nükleer santralin kalbinde yapılacak olan bu çalışma, Akkuyu NGS inşaatında kat edilecek olan önemli aşamalardan biri olacak. En ağır kazalara karşı koruyacak olan kor tutucu ikinci güç ünitesin kasım ayında monte edilecek.

YENİ EKİPMANLAR SAHADA



Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom'un yapımını üstlendiği Akkuyu NGS'de, birinci ünitenin temelinin atıldığı 3 Nisan 2018'den bu yana önemli aşamalar geride kaldı. Sahada inşaat ve montaj çalışmaları birer birer tamamlanırken, malzeme ve ekipmanların Rusya'daki üretimi de büyük bir titizlikle sürüyor. Rosatom'un mühendislik bölümü olan AEM-Teknoloji AŞ Volgodonsk Şubesi'nde, santralin birinci güç ünitesinde yer alacak olan reaktörün kabı, kapağı ve iç parçalarının kontrol montajı eylülde başladı. Montajı tamamlanan reaktör basınç kabı Türkiye'ye gönderildi. İlk ünitede yer alacak 12 metre uzunluğa, 330 ton ağırlığa sahip reaktör basınç kabının üretilmesi neredeyse üç yıl sürdü. Üretilen en önemli parçalardan biri olan her biri 355 ton ağırlığındaki 4 buhar jeneratörü inşaat sahasına getirildi. Akkuyu Nükleer A.Ş CEO'su Anastasia Zoteeva'nın verdiği bilgiye göre bu yıl içerisinde, nükleer santralin kalbinde yapılacak olan bu çalışma, Akkuyu NGS inşaatında kat edilecek olan önemli aşamalardan biri. Nükleer santralin işletme ömrü, uzatma imkânı ile en az 60 yıl olacak.