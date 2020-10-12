Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu: Geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla...

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık" açıklamasında bulundu.
Özel sektör yatırımları artıyor.— Mustafa Varank (@varank) October 12, 2020
Ağustosta;
18,3 milyar ₺ yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık.
En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı.
İlk 8 ayda;
Sabit yatırımlar, geçen seneye göre %32 daha fazla! pic.twitter.com/vCGNeRiGvC
Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!" dedi.