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haberi | duyurdu: Geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla...

haberi... , "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık. En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!" açıklamasında bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 12.10.2020 09:40 Son Güncelleme: 12.10.2020 10:00 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu: Geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla...

Son dakika haberi...Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Özel sektör yatırımları artıyor. Ağustosta; 18,3 milyar yatırımı destekleyip, 28.411 vatandaşımıza yeni iş imkanlarının önünü açtık" açıklamasında bulundu.

Bakan Varank sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, En fazla yatırımı 1. Bölge çekerken, 5. Bölge ikinci sırada yer aldı. İlk 8 ayda; sabit yatırımlar, geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla!" dedi.

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Son dakika haberi | Bakan Varank duyurdu: Geçen seneye göre yüzde 32 daha fazla...
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