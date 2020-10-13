Yeni Ekonomi Programı'nın ardından üç yıllık mali plan, bütçe çağrısı ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı Hazırlık Genelgesi de yayımlandı. Mali Plan'a göre, harcama önceliğinde toplumun beklentilerine odaklanılacak, teşvik ve desteklerin etkinliği artırılacak. Vatandaşın refah ve mutluluğunu daha üst seviyelere çıkarma amacıyla hazırlanan yatırım programına göre yeni dönemde iş, üretim, yatırım ve yaşam ortamını iyileştiren altyapı yatırımlarına öncelik verilecek.İstihdam ve çalışma hayatı alanında, iş kazaları ve meslek hastalıklarının sağlıklı ve güvenilir bir şekilde izlenebilmesini sağlayan bir sistemin oluşturulmasına kaynak ayrılacak. Nitelikli insan gücü ve güçlü toplum hedefiyle ilgili projeler öncelikli yatırım programında yer alacak.Madencilikte, enerji sektörü ve imalat sanayisine girdi temin eden üretime yönelik, kömür, petrol, doğalgaz ve jeotermal kaynaklar ve rezervi tükenmekte olan madenlerin aranmasına yönelik projeler öncelikli olarak değerlendirilecek. Enerji sektöründe, arz-talep analizlerine dayanan, başta nükleer ve yenilenebilir enerji olmak üzere yerli ve özgün enerji teknolojileri geliştirme amaçlı yatırımlara öncelik sağlanacak. Doğalgaz iletim ve dağıtım ağını ülke sathında genişletecek yatırımlara devam edilecek. Bu yatırımların şehir içi doğalgaz dağıtım yatırımlarıyla eş zamanlı olarak yürütülmesine önem verilecek.MALİ programa göre, harcama önceliği, geliştirme konusunda toplumun beklentilerine daha fazla odaklanan, kamu kaynakları ile kamu hizmetleri arasındaki bağı güçlendiren, şeffaflığı ve hesap verilebilirliği artıran program bütçe sistemine geçilmesi olacak. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinlik artırılacak ve ekonomide kayıt dışılık azaltılacak.