Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

haberi: Devletten büyük destek! işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

haberi: Çocuk sahibi olan kadınların iş hayatında yer alması için devlet birçok destek sağlıyor. işbaşı programları ile anneler hem yeni meslekler öğreniyor, hem de bu süreçte ek gelir imkanına kavuşuyor. İŞKUR işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan annelere günlük 95 lira cep harçlığı hem de aylık 400 lira bakım desteği sağlanıyor. İşte detaylar...

TAKVİM
Giriş Tarihi: 13.10.2020 09:22 Son Güncelleme: 13.10.2020 09:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

işbaşı ve meslek kurslarıyla ilgili haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor.

Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

Sanayi sektöründeki mesleklere ilişkin kurs ve programlara katılan anneye, çocuğu 2-5 yaş arasındaysa ayrıca aylık 400 lira bakım desteği de var.

Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

SAĞLIK PRİMİ

Böylece anneler aylık (26 gün üzerinden) 2 bin 470 lira harçlık, 400 lira bakım desteği alabiliyor. Annelerin iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de karşılanıyor.

Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

İşbaşı eğitim programları; bilişim ve imalat sektörlerindeki işyeri ve mesleklerde en fazla 6 ay olarak uygulanıyor. Meslek eğitim kursları ise en çok 160 gün sürüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA