Son dakika haberi: Devletten büyük destek! İŞKUR işbaşı programı ile annelere ayda 2.870 TL...

İŞKUR işbaşı ve meslek kurslarıyla ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarına ve meslek kurslarına katılan annelere hem harçlık hem de bakım desteği imkanı bulunuyor. İşte Anne Projesi kapsamında 0-15 yaş arasında çocuğu olan ve İş Kulübü avantajlarından faydalanan, akabinde işbaşı eğitim programlarına ya da meslek kurslarına katılan kadınlara günlük 95 lira veriliyor.