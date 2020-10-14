Sigortalı konut 10 milyona yaklaştı

SİGORTA Haftası kapsamında bir açıklama yapan Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), kuruluşundan bu yana sigortalılık oranlarının ve sigorta bilincinin artması için çalışmalar yürütüyor. Zorunlu Deprem Sigortalı konut sayısı 10 milyona yaklaşırken, sigortalılık oranı ise yüzde 56 oldu. DASK, 220 milyon TL'si Elazığ'da yaşanan son depremde olmak üzere 20 yılda toplam 440 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirdi. 25 milyar TL ödeme gücüne sahip kurum, afet yönetim süreçlerini geliştirmek için de çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak e-devlet üzerinden hasar dosyası görüntüleme, eksik evrak tamamlama ve hasar ihbarı işlemleri de hizmete açıldı. DASK Yönetim Kurulu Başkanı Mete Güler, "Türkiye'de deprem güvencesiz konut bırakmama hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Bölgesel bazda bakıldığında ise Marmara yüzde 67'lik sigortalılık oranıyla ilk sırada yer alıyor. Sigortalılık oranları Ege Bölgesi'nde yüzde 54, İç Anadolu'da yüzde 52, Akdeniz ve Doğu Anadolu'da yüzde 48, Karadeniz'de yüzde 45 ve Güneydoğu Anadolu'da ise yüzde 44 düzeyinde seyrediyor. Zorunlu Deprem Sigortalılık oranı en yüksek iller arasında özellikle deprem geçirmiş iller yer alıyor. Sigortalılık oranı Bolu, Tekirdağ, Yalova ve Sakarya'da yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.