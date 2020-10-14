Sompo’dan yurtdışı eğitime Kovid-19 kalkanı

SOMPO Sigorta, öğrenim görmek için yurtdışına çıkan öğrencilere yönelik sunduğu Yurt Dışı Eğitim Seyahat Sigortası'na Kovid-19 teminatını dahil etti. Konu ile ilgili bilgi veren Sompo Sigorta Özel Ürünler Direktörü Serdar Aybay, "Pandemide Türkiye, sağlık sistemi ve hastane yeterliliği bakımından oldukça iyi bir sınav verirken, Avrupa ülkelerinde tam tersi durumlar yaşanıyor. Bu süreç, Avrupa ülkelerindeki sağlık sisteminin ne kadar yetersiz olduğunu bizlere gösterdi. Dolayısıyla aileler çocuklarının eğitim için yurt dışına gitmesinden endişeli. Kovid-19 tedavisi, Avrupa'da oldukça yüksek maliyetli. Biz de öğrencilerimizin karşılaşacağı olumsuz durumları ortadan kaldırmak amacıyla Yurtdışı Eğitim Seyahat Sigortası'na Kovid-19 teminatını dahil ettik" dedi.