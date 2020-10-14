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Genel Başkanı Palandöken'den "" uyarısı

ve () Genel Başkanı , "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ’nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor." ifadelerini kullandı.

AA
Giriş Tarihi: 14.10.2020 11:29 ABONE OL
TESK Genel Başkanı Palandöken'den sahte içki uyarısı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken yaptığı yazılı açıklamada, sahte ve kaçak içkiden kaynaklanan ölümlerin önüne geçilebilmesi için denetimlerin artırılması gerektiğine dikkati çekti.

Etil alkolün internet üzerinden satışının yasaklanmasının önemli bir adım olduğunu belirten Palandöken, "Sahte alkol can almaya devam ediyor. Kaçağa yönelimi azaltmak için ÖTV'nin düşürülmesi, denetimlerin artması, vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. Etil alkol satışları kontrolde tutulmalı." değerlendirmesinde bulundu.

Palandöken, bilinen ve güvenilen esnaftan bandrollü ürün alınmasının önemine işaret etti.

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TESK Genel Başkanı Palandöken'den "sahte içki" uyarısı
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