Antalya'ya en çok turist o ülkeden geldi! "Müthiş bir sevgileri var"

Dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya, denizi, kumu, güneşi kadar dalış, spor ve golf turizmiyle de ön plana çıkıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde başlatılan "Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı" kapsamında kentte, turistler sağlıklı ve güvenli tatil yapmanın keyfini çıkarıyor.

Yılbaşından 30 Eylül'e kadar 2 milyon 576 bin 537 turistin geldiği Antalya, Kovid-19 sürecinde de dünyada en çok tercih edilen şehirler arasında yer aldı.