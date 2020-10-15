Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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Güncel HABERİ: Ziraat, , taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

, ve güncel vatandaşlar tarafından gün içerisinde en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Pandeminin getirdiği ekonomik olumsuzlukları azaltmak için bu süreçte kamu bankaları uygun kredi paketleri sunuyor. Hâlihazırda hala kredi çekmek isteyen vatandaşlar ‘Güncel kredi faiz oranları’ araştırması gerçekleştiriyor. Peki, Vakıfbank, Halkbank, Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 10:04 Son Güncelleme: 15.10.2020 10:04 ABONE OL
Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel ile ilgili haberleri, ihtiyaç sahibi vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirmişti. Bu noktada kredi ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Peki, , , ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

TEB FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.24

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.34

Bankaların güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

QNB FİNANSBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.19

Konut kredisi: 1.58

Taşıt kredisi: 1.61

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Güncel kredi faiz oranları SON DAKİKA HABERİ: Ziraat, Halkbank, Vakıfbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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