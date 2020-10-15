Kredi faiz oranları güncel 2020: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

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Kredi faiz oranları güncel 2020: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?

Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. Koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirirken, kamu bankaları Cumhuriyet tarihinin en uygun kredi faiz paketini daha önce vatandaşlara sunmuştu. Sunulan bu paketin ardından ev ve araç satışında patlama yaşanmıştı. Peki, Vakıfbank, , Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 15.10.2020 09:57 Son Güncelleme: 15.10.2020 18:06 ABONE OL
Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ne kadar? Bankaların güncel kredi faiz oranları ile ilgili haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bilindiği üzere, koronavirüs salgını ekonomik anlamda olumsuzlukları beraberinde getirmişti. Hal böyle olunca, ihtiyaç sahibi vatandaşlar kredi çekme işlemlerini gerçekleştirmek için bankaların kredi paketlerini yakından takip ediyor. Peki, Vakıfbank, , Ziraat Bankası ihtiyaç-taşıt-konut kredisi faiz oranları ne kadar? İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

İşte Ziraat Bankası, Halkbank, Garanti, Vakıfbank, İş Bankası, Vakıfbank, TEB ve diğer bankaların son dakika kredi faiz oranları...

DENİZBANK FAİZ ORANLARI

Konut kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.36

İhtiyaç kredisi: 1.87

Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

ZİRAAT BANKASI FAİZ ORANLARI:

Tüketici kredisi: 1.34

Taşıt kredisi: 1.3

Konut kredisi: 1.29

GARANTİ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi 1.39

Konut kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.47

Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

VAKIFBANK FAİZ ORANLARI:

SarıPanjur Konut Kredisi: 1.29

Taşıt kredisi: 1.65

Taksitli ihtiyaç kredisi: 1.99

İŞ BANKASI FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.30

Ev kredisi: 1.25

Son dakika haberi: Halkbank’tan esnaf destek kredisi müjdesi! Halkbank düşük faizli esnaf destek kredisi başvurusu nasıl yapılır?

HALKBANK FAİZ ORANLARI:

İhtiyaç kredisi: 1.31

Taşıt kredisi: 1.30

Konut kredisi: 0.99

AKBANK FAİZ ORANLARI:

Direkt kredi: 1.81

İhtiyaç kredisi: 1.75

Konut kredisi: 1.30

Taşıt kredisi: 1.37

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Kredi faiz oranları güncel 2020: Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halkbank taşıt-ihtiyaç-konut kredisi faiz oranları ne kadar?
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