Kişisel veriden uzakta yapay zekâ geliştirme

Yapay zeka yazılımlarının doğru öngörüler geliştirilmesine katkı sağlaması için daha çok veriye ihtiyaç duyuluyor. Oysa her kurumun elinde sosyal medya veya cihazlardan toplanan görsel veriler yok. Üstelik kişisel verilerle ilgili ulusal ve uluslararası yasalara takılan görsel verilerin işlenmesi konusunda önemli çözüm sağlayan girişimler var. Türk Telekom'un girişim hızlandırma platformu Pilot'un 8'inci dönem girişimleri arasında yer alan Syntonym, görsel veri işleyen ve depolayan kurumların ellerindeki verileri GDPR ve KVKK uyumlu bir şekilde anonimize ederek bireylerin mahremiyetini koruyor. Syntonym, verilerin açık rızaya gerek duyulmadan da işlenebilmesi, paylaşılabilmesi ve yapay zekâ eğitim verisi olarak kullanılabilmesini sağlıyor. Böylece kurumların yapay zeka yeteneklerinden faydalanacak çözümleri geliştirmelerine katkı sağlıyor.Syntonym, müşterinin mahremiyetini koruyarak, verinin kıymetini bilmeyi sağlayacak çözüme odaklanıyor. Böylece küresel teknoloji devlerine terk edilen alanda kurumların da öngörü geliştirmelerine olanak tanıyor. Syntonym, resim ve videolardaki biometrik veri olan mevcut yüzleri, hiç var olmamış sentetik yüzlerle değiştirerek, geleneksel yöntemlerin aksine yaş, cinsiyet, baş pozisyonu ve yüz ifadeleri gibi analitik metrikleri koruyor. Bu yapay zekâ algoritmalarının doğruluk ve güveniliğini artırdığı gibi, ileri veri analizlerini de mümkün kılıyor. İTÜ ARI Teknokent'in Kuluçka Merkezi İTÜ Çekirdek'ten de destek alan girişim, 250 bin TL yatırım almayı başardı.MEDIAMARKT, Türkiye'de başlattığı ve zamanla dünyaya yayılan "MediaMarkt Startup Challenge" projesiyle, perakendeyi yeniden şekillendirecek girişimcileri pazarla buluşturmayı hedefliyor. Ağustos ayında başlayan sürecin ardından gelen başvuruları değerlendiren MediaMarkt Startup Challenge jürisi, kazanan başarılı girişimcileri 20 Ekim tarihinde düzenlenecek Challenge Day'de açıklayacak. Kovid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl online olarak düzenlenecek etkinlik, 20 Ekim tarihinde canlı yayınlanacak. Böylece girişim ekosistemine ilgi duyan herkes www.mediamarktstartupchallenge.com/ üzerinden ücretsiz olarak kaydını yaptırarak etkinliği eşzamanlı olarak takip edebilecek. Etkinlikte finale kalan girişimciler, perakende sektörüne hangi inovatif projelerle yön vermeyi hedeflediklerini anlatacak. 10 farklı girişimcinin projelerini uzman jüriye sunacağı etkinlikte sunumlar sonrası jüri ilk 3'e girerek ödül kazanan projeleri açıklayacak.