Malatya'da son 10 yılda 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatı gerçekleştildi

Malatya Ak Parti Milletvekili Öznur Çalık, SABAH'a özel açıklamalarda bulundu. Çalık, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'nun (TKDK) desteklerinin bu yıl da Malatya'da kesintisiz devam ettiğini ifade etti.

"YAPILAN YATIRIMLARLA YENİ İSTİHDAMLAR OLUŞTURUYORUZ"

2020-2021 IPARD-II 9'uncu başvuru çağrı kapsamında Malatya'da yaklaşık yatırım tutarı 140 milyon lira olan 96 adet projeninde başvurularının alındığını kaydeden Çalık, "Yapılan yatırımlar ile hem yeni istihdamlar oluşturuyoruz, hemde maddi ve manevi olarak yatırımcının yanında olduğumuzu göstermiş oluyoruz. Malatya'da tekstil ile birlikte bir çok sektör bu yatırımlar ile güçüne güç katmış durumda. Pandemi sürecine rağmen TKDK olarak yatırımlar aksamadan devam ediyor.TKDK'nın sağladığı desteklerle bölgedeki tarım ve hayvancılığın gelişmesine ve modern tarım işletmelerinin kurulmasına öncülük ediliyor. İşini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilerin de önünü açılmış oluyor" dedi.

40 MİLYON HİBE

Malatya'nın tarımda söz sahibi olduğunu belirten Milletvekili Çalık, TDK destekleri ile tarım alanlarında soğuk hava depoların maliyetinin 100 milyonu geçtiğini ifade etti.

Çalık konuşmasının devamında, "Malatya kayısı ile birlikte tarım ürünlerinde Türkiye'de söz sahibi. Bu konuda hükümet olarak, çiftçinin he zaman yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. İşletme sahibi olmak isteyen çiftilerimiz TKDK müracaat ederek destek ala biliyorlar.Verilen destekler ile 3 bin vatandaşımız bu işletmelerde istihdam edildi. Üreticimizin elde ettiği ürünlerin saklanması ve depolanması için soğuk hava depolarının kurulmasına ise 40 milyon TL hibe verdik" diye konuştu.

CUMHURİYET TARİHİNDE İLK KEZ

Türkiye'de 17 milyon kayısı ağacının olduğunu söyleyen Çalık, bunlardan dan 8 milyonunu kayısı Malatya'da yetiştiği kaydetti. Çalık konuşmasının devamında ise şunları söyledi; "Başta üreticilerimizin alınteri ve devlet destekleri ile Cumhuriyet tarihinde ilk kez TMO'nun kayısı alımını gerçekleştirdi.

Malatya kayısısının son 10 yılda, 1 milyon 61 bin ton kayısı ihracatı gerçekleştirdiğini belirten milletvekili Çalık, bu ihracat ile 3 milyar 456 milyon 309 bin dolar gelir elde edildiğini dile getirdi. Çalık, "Malatya'dan yıllık ortalama 85 bin tonluk kayısı ihracatı yapılmakta ve bu sayede ülke ekonomimize 300 milyon dolar gelir kazandırılmaktadır. Bu da dünyanın en kaliteli kayısının bu topraklarda yetiştiğinin bir göstergesidir. Malatya, kayısıyı katma değerli bir ürüne dönüştürebilmeyi başarabilmiş bir şehirdir" şeklinde konuştu.

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