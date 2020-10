Tarımın % 10’u dijital pazardan geçecek

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde, yeni 10 yılda Türkiye tarımının yol haritasına katkı sağlamak amacıyla düzenlediği Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi'nin son toplantısı Swissotel Büyük Efes İzmir'de yapıldı. Sektörün önde gelen isimlerinin de katıldığı zirvede konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dijital Tarım Pazarı'na (DİTAP) yönelik yapılan son çalışmaları anlattı.Üretici ile tüketici, bankalar, sigorta şirketleri ve perakende zincirlerini bir araya getiren DİTAP, tüm belirsizlikleri ortadan kaldırıyor. Tarımda ürünü satamamanın en büyük problem olduğunu belirten Pakdemirli, "Alıcı ile çiftçi arasında bir mutabakat yapılacak. Çiftçi baştan ne kadar kazanacağını bilecek ve ona göre üretim yapacak. Hedefimiz ilk etapta toplam tarım satışının yüzde 5-10'unun bu platform üzerinde yapılması" dedi.Dijital Tarım Pazarı ile ilgili bir yasa tasarısının şu an mecliste olduğunu belirten Pakdemirli, "Sözleşmeli üretim ciddi bir önem kazanacak. Bu toprağa atılmış bir tohum. Henüz 120 milyon lira cirosu var. Bu yıl destekleri de bu uygulamaya bağlıyoruz. Projenin ikinci fazında bankalar da devreye giriyor. Üretici açısından girdi finansmanı da devreye girecek. İsteyen banka ya da kooperatif bu işi yapacak. Burası neredeyse bütün problemlerimize ilaç olacak bir platform" şeklinde konuştu.Geçen yıl, Türkiye'nin Avrupa'da Fransa'nın önüne geçerek bir numaraya yükseldiğini belirten Pakdemirli, "Tarım tüm çeyreklerde büyüyor. Eleştirilere karşı şunu söylememiz lazım. Türkiye sağlıklı tarım ürünleri üreten, kendine yeten ve bu konuda güçlü bir altyapısı olan bir ülkedir" dedi. Tarımsal desteklerde küçük üreticiden yana bir inisiyatif alacaklarını belirten Pakdemirli, "Yaptığımız yeni düzenlemeyle 2 bin liranın altında destek alan kimse kalmayacak. 22 milyarlık desteklemenin de yüzde seksenlik bölümünü ilk 6 ayda dağıttık" şeklinde konuştu. Su ürünlerinde 1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını aktaran Pakdemirli, 2023 hedefinin 2 milyar dolar olduğunu ekledi.TURKUVAZ Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş, Dünya Kadın Çiftçiler gününü kutladı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tarımın gelecek 10 yılının tartışıldığı zirveyle, sektör paydaşlarına bu sahada yaptıkları çalışmalarını kamuoyu ile paylaşma fırsatı sunulduğunu belirten Gebeş, "Bu yıl ilk defa gerçekleştireceğimiz ödül programımızın kazananlarını da sizlerle paylaşacağız. Yaptıkları çalışmalarla tarımın gelişmesine katkı sağlayan gıda tarım orman ve hayvancılık alanındaki 13 işletmeye ödüllerini takdim edeceğiz" diye konuştu. "Turkuvaz Medya Grubu ve Para dergisi olarak gıda israfı ile mücadelede toplumsal bilinci artırmayı hedefleyen bakanlığımızın bu uzun soluklu mücadelesini sonuna kadar destekliyoruz" diyen Gebeş, günümüzde 800 milyon kişinin çok ciddi bir gıda sorunu yaşadığını belirterek, dünyada yaklaşık 1.3 milyar ton buğdayın her yıl çöpe atıldığını kaydetti.'TARIM Ormanın Geleceği Zirvesi'nin ikinci panelinde ise 'Atıksız Sofralar' konusu değerlendirildi. Beslenme uzmanı Dilara Koçak'ın moderatörlüğü üstlendiği panelde, Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Aylin Çağlayan Özcan, Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül, Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı Birol Celep, Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ve Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Hande Tibuk görüşlerini paylaştı. Aylin Çağlayan Özcan, yeni başlatılan 'Gıdanı Koru' kampanyası hakkında bilgi verdi. Özcan, "İsrafın önlenmesi için farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Bu ilke ile adım attık" diye konuştu. Türkiye'de milli gelirinin yüzde 15'inin israf edildiğini dile getiren Aziz Akgül, bu israfın 642 milyar TL'ye denk geldiğini söyledi. Gıda israfının ise 14 milyar TL civarında olduğunu belirten Akgül, "Dünyada da büyük israf yaşanıyor. Dünyada 4 milyar ton gıda üretiliyor. 1.3 milyar tonu israf ediliyor. Bunun dörtte biriyle açlık sınırının altındaki insanlar beslenebilir" ifadelerini kullandı. Pandemi ile birlikte büyük bir değişim yaşandığını kaydeden Birol Celep, pandemiyi Türk tarımı için şans olarak gördüğünü kaydetti. Celep, Türkiye'de çiftçiler için farklı iş alanları yaratılabileceğinin altını çizdi. Deniz Ülke Arıboğan da, "Henüz tüketiciye ulaşmadan kaybedilen ürünleri de engelleyerek, tüketim kısmını kısmak gerekiyor" dedi. 10 yıldır gıda bankacılığı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Hande Tibuk, Gıda Bankası hakkında bilgi verdi.ZİRVE, "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıllık Hikayesi" paneliyle devam etti. Moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum'un yaptığı panele, Helvacızade Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Büyük- Helvacıgil, Anadolu Birlik Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Taner Taşpınar, Migros Ticaret A.Ş İcra Başkanı Özgür Tort, Yaşar Holding Tarım Grubu Başkan Yardımcısı Hasan Girenes, Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü Begüm Mutuş ve İGSAŞ Genel Müdürü Turan Tok panelist olarak katıldı. Tarımın öneminin pandemide daha da anlaşıldığını aktaran Hasan Girenes, "Ülkemiz çok şanslı bir coğrafyada yer alıyor. Türkiye üretimde dünyanın en büyükleri arasında" dedi. Taner Taşpınar ise, "Sadece tarımsal girdinin değil verimliliği artıracak bir pazar yapısının kurulması gerekiyor" diye konuştu. Migros'un bir kooperatif tarfından kurulduğunu anlatan Özgür Tort, "Bizim raflarımızda sattığımız ürünün yüzde 77'si tarımsal ürünlerdir. Migros Türkiye'de en büyük taze meyve-sebze ve et alıcısıdır. Görüyoruz ki almak kadar üreticiyle tüketiciyi buluşturmanın çok büyük önemi var" ifadelerini kullandı. Gayelerinin Sabri Ülker'in mirasını yerine getirmek olduğunu vurgulayan Begüm Mutuş, "Gıda arzı paniği salgından daha tehlikeli. İhtiyacınızdan fazlasını alıyorsunuz ve ihtiyacınız olana kalmıyor. Bu alanda da israfız tüketimin altını çizmeye gayret ettik" diye vurguladı. Turan Tok da, kimyasal gübrede istenilen başarıyı elde etmek için modern usullere dikkat edilmesi gerektiğini kaydetti.