Market süresini 15 dakikaya indirdi

Metro Türkiye, 6 mağazasında fiziksel ortamda dijital ve hızlı alışveriş imkânı sağlayan Metro Fast uygulamasını hayata geçirdi. 15 dakikada alışveriş deneyimi sunan 6 mağazadaki hizmet için 3.7 milyon TL yatırım yapıldı. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, Eylül 2021'e kadar uygulamayı 10 mağazada daha hayata geçireceklerini kaydetti. Uygulama şöyle işliyor: Müşteri market uygulamasını telefonuna indiriyor. Ardından alışveriş sepetinin ve sepete giren ürünlerin barkodunu okutup kasaya geliyor. Kasiyer sepetin barkodunu okuyup ödenecek tutarı söylüyor. Barkodu okutulmayan ürün olduğunda sistem uyarı veriyor. Tüketici kasada temassız ödeme yapıp alışverişi tamamlıyor.