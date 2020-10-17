Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Market süresini 15 dakikaya indirdi

Market süresini 15 dakikaya indirdi

Giriş Tarihi: 17.10.2020 ABONE OL
Market süresini 15 dakikaya indirdi
Metro Türkiye, 6 mağazasında fiziksel ortamda dijital ve hızlı alışveriş imkânı sağlayan Metro Fast uygulamasını hayata geçirdi. 15 dakikada alışveriş deneyimi sunan 6 mağazadaki hizmet için 3.7 milyon TL yatırım yapıldı. Metro Türkiye CEO'su Sinem Türüng, Eylül 2021'e kadar uygulamayı 10 mağazada daha hayata geçireceklerini kaydetti. Uygulama şöyle işliyor: Müşteri market uygulamasını telefonuna indiriyor. Ardından alışveriş sepetinin ve sepete giren ürünlerin barkodunu okutup kasaya geliyor. Kasiyer sepetin barkodunu okuyup ödenecek tutarı söylüyor. Barkodu okutulmayan ürün olduğunda sistem uyarı veriyor. Tüketici kasada temassız ödeme yapıp alışverişi tamamlıyor.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Market süresini 15 dakikaya indirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA