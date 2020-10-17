Tarımı geleceğe taşıyanlara ödül

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi'nin Tarım ve Orman Bakanlığı himayesinde gerçekleştirdiği Tarım Ormanın Geleceği Zirvesi önceki gün İzmir'de düzenlendi. Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli'nin katıldığı zirvede ödül töreni düzenlendi. Tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan 13 işletmeye "Tarımı Geleceğe Taşıyanlar" ödülleri verildi. Ülker- Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Aliağa Bisküvilik Buğday Projesi'nin ödülünü şirketin CEO'su Mete Buyurgan aldı.Pınar-Sütümüzün Geleceği Bilinçli Ellerde Projesi, Turkcell-Filiz Projesi, Migros - Tarım Bizim Geleceğimiz Projesi, Konya Şeker-Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Projesi, Cargill-1000 Çiftçi 1000 Bereket Projesi, Denizbank-Sahada İnsan Odaklı İnovasyon Projesi, Zadevital- Tarladan Eczaneye Projesi, İstanbul Gübre Sanayii A.Ş. -Toprağıma Minnettarım Projesi, Assan Food- Akıllı Tarım Projesi, Kerevitaş Superfresh- Topraktan Tabağa Sıfır Gıda Kaybı Projesi, Anadolu Etap-Miço Projesi, Ziraat Bankası-Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var Projesi ödül alan projeler oldu. Tarfin-Mehmet Memecan, Doktar-Tanzer Bilgen, Selim Üçer, Kaan Erçakır, Tarla.io-Ayla Nurcan, For Farming-Levent Atlas, Ebru Şimşek Atlas, Provea Analysis-Osman Selami Budak, Ayşe Ayşen Karakaş, Tarsens- Celil Serhan Tezcan da 'Genç Topraklar' ödülünü aldı.