Vakıfbank kartta ‘en hızlı’ banka

Vakıfbankkredi kartları kategorisinde sektörünün en hızlı büyüyen bankası oldu. Eylül sonu itibarıyla 1 milyonu aşkın yeni kredi kartını mevzuata uygun olarak hizmete sunan Vakıfbank, kredi kartlarında adetsel bazda yüzde 20'lik artış sağladı. Vakıfbank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, "Teknolojik yeniliklerden müşterilerimizin de yararlanmasını sağlayarak 'Şubeden Anında Kredi Kartı' uygulamasını başlattık. Kişiye özel yaklaşımlarımızla da pazar payımızı büyüttük. Dijital bakış açımızla müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını kolaylaştırarak karşılamamıza çok güzel bir örnek" dedi.