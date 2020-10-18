HomePod akıllı hoparlör evde müziği yönetecek

Pandemi döneminde eve ilginin artması belki de HomePod'un mini modeliyle yeniden doğuşunu hızlandırdı. Apple'ın 4 yıl önce duyurusunu yaptığı HomePod, Apple Watch veya kablosuz kulaklık AirPods kadar başarılı olamadı. Ancak Apple, henüz pes etmediğini HomePod mini ile gösterdi. Akıllı ev rekabetinde Google ve Amazon'un gerisinde kalan Apple, Apple TV ve iPhone'un sunduğu avantajı kullanarak arayı kapatabilir. Ancak bu cihaz buzdağının görünen yüzü. Yani akıllı hoparlör HomePod mini yeteneklerinden sadece biri. Siri zekasının eve bulaşması ve Homekit ile daha fazla ürünün bu kapıdan geçecek olması fiyatını daha cazip belirlemeye sebep olmuş. 99 dolara satılacak HomePod Mini etkileyici bir ses deneyimi ve günlük işlerinizi yapmanız için Siri'nin zekası ile rahatlık sunarak karmaşık olmayan bir akıllı ev deneyimi sağlıyor. Kafanız bir şeylere bozulduysa, sadece sesli bir komutla şömine de yanan bir odunun, yağmurun veya derenin sesiyle sizi rahatlatabiliyor.Yalnızca 3.3 inç yüksekliğinde olan HomePod mini, beyaz ve uzay grisi renk seçenekleriyle sunuluyor. Bu kadar kompakt bir tasarımdan büyük bir ses elde etmek için, HomePod mini'deki Apple S5 çip geliştirilmiş yazılımla birlikte çalışarak müziğin karakteristiklerini analiz ediyor ve ses yüksekliğini optimize etmek için karmaşık ayar modellerini uyguluyor. Apple tarafından tasarlanan tam kapsamlı sürücü, neodimyum mıknatıstan ve bir çift güç engelleyici özellikli pasif antenden güç alıyor ve derin bas ve canlı yüksek frekansları mümkün kılıyor. HomePod'da harika bir ses sunmak için kullanılan akustik ilkeleri uygulayan HomePod mini'de, 360 derece ses deneyimi için ses akışını hoparlörün alt kısmına doğru yönlendiren, Apple tarafından tasarlanmış bir akustik dalga kılavuzu bulunuyor. Bu özellikle, kullanıcılar HomePod mini'yi odanın istedikleri yerine yerleştirip aynı ses kalitesini elde edebiliyor. Üçlü mikrofon dizilimi "Hey Siri," denildiğinde algılıyor ve dördüncü içe dönük mikrofon müzik çalarken sesi daha iyi algılamak için hoparlörden çıkan sesin yalıtılmasına yardımcı oluyor. HomePod mini, Apple Music, podcast'ler, iHeartRadio, radio.com ve TuneIn'den radyo istasyonları ve önümüzdeki aylardan itibaren, Pandora ve Amazon Music gibi popüler müzik servisleriyle çalışacak şekilde tasarlanmış. Birden fazla HomePod mini hoparlör birlikte çalışıp birden çok odaya müzik veya podcast yayını yapıyor. İki HomePod miniyi tek bir odaya yerleştirilerek, bütün alanı zengin bir sesle dolduran geniş bir ses aralığı için bir stereo eşleştirme oluşturulabiliyor. Bul özelliği, koyduğunuz yeri unuttuğunuz iPhone, iPad, iPod touch, Mac veya Apple Watch'un konumunu belirlemek için bir ses çalarak bulunmasına yardımcı olur. Web araması sonuçları kolay görüntüleme için HomePod mini'den doğrudan kullanıcının iPhone'una gönderilebiliyor. Müzikli alarmlar, kullanıcıların Apple Music'teki favori şarkılarıyla, çalma listeleriyle veya radyo istasyonlarıyla uyanmalarını sağlıyor.YENI bir Sesli İletişim özelliği, aile üyelerine evde birbirleriyle iletişim kurmak için hızlı ve kolay bir yol sunuyor. Farklı bir odada, belirli bir alanda veya ev içinde birden fazla odada, bir kişi bir HomePod'dan diğerine Sesli İletişim mesajı gönderebiliyor ve sesi, belirlenen HomePod hoparlöründe otomatik olarak çalıyor. Sesli İletişim özelliği sayesinde iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods ve CarPlay ile çalışıyor. Böylece, evdeki herkes bahçedeyken veya eve gelirken Sesli İletişim bildirimi alabiliyor ve sesli iletişim mesajı gönderebiliyor.HOMEPOD mini Apple aygıtlarıyla çalışarak gelen aramaları yanıtlamayı, Mac'te müzik dinlemeyi kolaylaştırıyor veya Apple TV'den çıkan sesi bir üst seviyeye taşıyıp televizyon deneyimini daha da iyi hale getiriyor. iPhone'da müzik dinlerken, aygıtlarını yalnızca Home- Pod mini'nin yakınına getirip müziği aktarabiliyorlar. Ayrıca bu yıl, ses bir aygıttan diğerine aktarılırken görsel, işitsel ve dokunsal efektlerle bu deneyim daha da iyi olacak. Kişiselleştirilmiş dinleme önerileri de HomePod mini'nin yanındayken iPhone'da otomatik olarak görünecek. HomePod mini akıllı ev aksesuarlarının denetimini her zamankinden daha kolay hale getiriyor. Işıkları kapatmak, sıcaklığı değiştirmek, kapıları kilitlemek veya bir ortam oluşturmak için Siri'ye sesli komutlar vermek yeterli oluyor.