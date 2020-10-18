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tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

DİDEM SEYMEN DİDEM SEYMEN
Giriş Tarihi: 18.10.2020 ABONE OL
Rahmi Koç tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
KORONAVIRÜS, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'a da bulaştı. 9 Ekim'de 90. yaşını kutlayan Rahmi Koç'un, doğum gününün ardından Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koç, yaşından dolayı tedbir amaçlı Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı. Rahmi Koç'un koronavirüse yakalanmasının ardından Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç 16 Ekim'de hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. İncelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.
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Rahmi Koç tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı
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