Rahmi Koç tedbir amaçlı hastaneye yatırıldı

KORONAVIRÜS, Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi Koç'a da bulaştı. 9 Ekim'de 90. yaşını kutlayan Rahmi Koç'un, doğum gününün ardından Kovid-19 testi pozitif çıktı. Koç, yaşından dolayı tedbir amaçlı Amerikan Hastanesi'ne yatırıldı. Rahmi Koç'un koronavirüse yakalanmasının ardından Amerikan Hastanesi'nden yapılan açıklamada, "Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç 16 Ekim'de hafif üst solunum yolu enfeksiyonu belirtileri ile Amerikan Hastanesi'ne başvurmuştur. İncelemede Kovid-19 testi pozitif bulunmuştur. Sağlık durumu iyi olup, hastanemizde tedbir amaçlı izlenmektedir" denildi.