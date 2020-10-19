12.2 milyon sigortalıya 84 milyar destek sağlandı

Yeni Ekonomi Program'nda, işgücü piyasasında tarihi dönüşüm hedeflenirken 4 milyon yeni istihdam için teşvikler kesintisiz sürecek. İstihdamı korumak, işsizliği azaltmak için sosyal güvenlik primleri yoluyla uygulanan 19 ayrı teşvikin süresi ihtiyaca göre uzatılacak. Bu teşviklerle yaklaşık 12.2 milyon sigortalıya 84 milyar liralık destek sağlandı. Cumhurbaşkanı'na prim desteğinin 31 Aralık 2023'e kadar uzatılması yetkisi verilirken, yılsonunda süresi dolacak olan ilave istihdam sağlayan işletmelere yönelik destek uzatılacak. Milyonlarca çalışanın işini korumasını sağlayan kısa çalışma ve normalleşme desteğinde de sürenin Haziran 2021'e uzatılması bekleniyor.