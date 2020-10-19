Rize çay ihracatından 9 ayda 6,4 milyon dolar kazandı

Ülke geneli çay ihracatının miktarda yüzde 65'i ile değerde yüzde 53'ü, Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi. Rize'den bu dönemde 29 ülkeye 2 bin 23 ton çay ihracatı karşılığında 6 milyon 428 bin 49 dolar kazanç elde edildi.

Kentten geçen yılın aynı döneminde de 2 bin 167 tonluk çay ihracatından 6 milyon 144 bin 953 dolar gelir sağlanmıştı. Böylece Rize'den yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 7 azalırken, değerde yüzde 5 arttı.

EN FAZLA ÇAY İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER

Belçika, ABD ve Suudi Arabistan en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu.

Rize'den yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya 3 milyon 733 bin 236, ABD'ye 558 bin 488 ve Suudi Arabistan'a 335 bin 292 dolarlık çay ihraç edildi.

Geçen yılın 9 aylık döneminden farklı olarak İsviçre, Katar, Bulgaristan, Ürdün, Japonya, Panama, Malta, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Tacikistan ve Tayvan'a da çay satıldı.

"ÇAY BİTKİSİNDEN YENİ ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, Türkiye çay ihracatının yüzde 53'ünün Rize'den gerçekleştirildiğini söyledi.

Çayın, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini dile getiren Gürdoğan, "Türk çayı artık Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında beğeni ile tüketilen bir ürün haline geldi ve bundan dolayı da marka değerimizin artırılması için ürün çeşitliliği ile katma değerli ürün ihracatına daha da ağırlık vermemiz gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gürdoğan, son yıllarda pandemi etkisi ile ön plana çıkan bitkisel karışımlı ürünlerin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bölgemiz için önemli bir değer olan ve tüm dünyada ön planda tutulan çay bitkisinden başta kozmetik olmak üzere dezenfektan ve takviye edici gıda ürünlerine kadar ihracat şansı çok yüksek olan yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.