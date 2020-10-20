Berat Albayrak: Azmin zaferi

Türkiye'nindenizlerdeki en büyük doğalgaz keşfini gerçekleştiren Fatih Sondaj Gemisi, Tuna- 1 kuyusunda sondaj faaliyetlerine son verip Zonguldak'a geldi. Gemi, ikmal ve lojistik faaliyetlerini gerçekleştirdiği Filyos Limanı yakınına demir attı. Fatih gemisinin, bakım ve onarım çalışmalarından sonra Kanuni gemisiyle birlikte Karadeniz'de doğalgaz arama çalışmalarına devam edeceği öğrenildi. Türkiye'nin üçüncü sondaj gemisi Kanuni de Haydarpaşa Limanı'na geldi. İstanbul Boğazı'ndan geçmek üzere bu sabah Haydarpaşa Limanı'na ulaşan Kanuni sondaj gemisinin kule söküm işlemlerine burada başlanacak. Ardından, Karadeniz'e doğru yola çıkacak geminin kasım ayı sonunda Zonguldak'ın Filyos Limanı'na ulaşması planlanıyor. Filyos Limanı'nda kule montajı ve diğer bakımlarının yapılmasının ardından Kanuni sondaj gemisi, Karadeniz'de faaliyetine başlayacak.Türkiye'ye Karadeniz'den müjdeli haberler veren Fatih sondaj gemisinin üstün başarısı belgeselleştirildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, Fatih sondaj gemisinin hikâyesini anlatan belgeselle ilgili bir paylaşım yaptı. Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Üstün fedakârlık, gayret ve azmin zaferi" notunu düştü.ENERJI ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'deki gaz keşfinin dünyada denizlerdeki en büyük keşif olduğunu belirterek, "Karaları da dahil ettiğimizde ikinci oluyor. Türkiye'nin 10 yıllık ihtiyacını karşılayacak bir gazdan bahsediyoruz" dedi. Bir televizyon kanalında soruları yanıtlayan Dönmez, Sakarya Gaz Sahası'nda Türkali-1 adı verilen lokasyona gidileceğini, kasımda 8 bin kilometrelik alanda sismik yapılacağını, sahada 40'a yakın kuyu açılacağını anlattı. Dönmez, "Önümüzdeki 1-2 yıl içinde yaklaşık 16 milyar metreküplük kontratımız sonlanıyor. Rusya ile var, Azerbaycan'la ilk kontratımız sonlanıyor. Sıvı doğalgaz aldığımız ülkeler var; Nijerya gibi... Onlarla da bitecek. Kendi gazımız geldikçe yurtdışına bağımlılığımız sonlanacak" açıklamasında bulundu.CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Fatih sondaj gemisinin yeni keşfine ilişkin yaptığı açıklama sırasında ilk kez duyurduğu yerli denizaltı robotu Kaşif, sismik ve sondaj gemilerinin derinlerdeki gözü olacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez "Kaşif, 3 bin metre derinliğe kadar olan tüm derin deniz sondaj faaliyetlerini yürütebilecek şekilde geliştirildi" dedi.