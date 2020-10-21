Turkish Cargo'dan yeni hamle! Dış hatta 6 noktayı uçuş ağına kattı

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, direkt kargo seferi düzenlediği şehir sayısını 95'e çıkardı. Dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip şirket Londra, Bükreş, Bangkok, Singapur, Beyrut ve Lahor'u destinasyonlar arasına ekleyerek direkt kargo operasyonu düzenlediği destinasyon sayısını 95'e çıkardı.



Turkish Cargo, eylül ayı itibarıyla; Londra Heathrow Havalimanı'nı, Güneydoğu Asya'nın en büyük havalimanlarından olan Suvarnabhumi ile Singapur'un Changi Havalimanı'nı ve Lübnan'ın tek operasyonel ticari havalimanı Refik Hariri Havalimanı'nı kargo uçuş ağına ekledi.

Böylece, Avrupa kıtasında 31, Orta Doğu'da 22 ve Uzak Doğu'da 16 direkt kargo uçağı destinasyonlarına ulaşıldı.

Kış tarifesi kapsamında da Romanya'nın en işlek havalimanı olan Henri Coanda Havalimanı ile Pakistan'ın kültür merkezi Lahor'daki Allama Ikbal Havalimanı'nı kargo uçuş ağına eklendi.



Böylece, Avrupa kıtasında 31, Orta Doğu'da 22 ve Uzak Doğu'da 16 direkt kargo uçağı destinasyonlarına ulaşıldı.



Yılın ilk yarısında her 20 hava kargodan birini taşıyarak küresel pazar payını yüzde 3.9'dan yüzde 5.4'e çıkaran şirket, ekspres taşıyıcılar hariç hava kargo markaları arasında 95 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçağı ağına sahip ve 25'i direkt kargo olan 361 uçaktan oluşan filosuyla global iş süreçlerini yürütmeye devam ediyor.