Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2020 Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Piyasa gündemini yakından takip edenler Merkez Bankası faiz kararı için sabırsızlanıyor. Her ayın belli dönemlerinde yapılan toplantının ardından faiz kararı belli oluyor. Piyasaların gündemini şekillendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Ekim ayı kararına çevrildi. Ekim ayında politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti. Şimdi ise gözler Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Ekim ayı Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Ekim ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı kararı açıklanacak…