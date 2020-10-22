Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2020 Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Piyasa gündemini yakından takip edenler Merkez Bankası faiz kararı için sabırsızlanıyor. Her ayın belli dönemlerinde yapılan toplantının ardından faiz kararı belli oluyor. Piyasaların gündemini şekillendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Ekim ayı kararına çevrildi. Ekim ayında politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti. Şimdi ise gözler Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Ekim ayı Merkez bankası faiz kararı ne oldu?
2020 Ekim ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısı kararı açıklanacak…
Merkez Bankası faiz kararı 22 Ekim Perşembe saat 14.00'da gerçekleşti.
Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. Merkez Bankası politika faizini henüz açıklamadı. Ekonomistlerin beklentisi faizin arttırılacağı yönünde…
AA Finans'ın TCMB'nin gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.
24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
10.00 Türkiye, Tüketici Güven Endeksi
14.00 Türkiye, Merkez Bankası faiz karar
14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri
15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları
17.00 ABD, eylül ayı öncü endeks
17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi
17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları
18.00 ABD, ekim ayı Kansas City Fed İmalat Endeksi