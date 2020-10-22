Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2020 Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

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ne zaman açıklanacak, saat kaçta? 2020 Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Küresel piyasalar karışık bir seyir izlerken gündemde yer alıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Ekim ayı kararına çevrildi. Geçen ay PPK toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti. Ekonomistlerin çoğu için faiz kararı değişkenlik gösterse de her ayın belli dönemlerinde yapılan toplantının ardından piyasa gündemi şekilleniyor. Peki , saat kaçta açıklanacak? 2020 ne oldu?

Giriş Tarihi: 22.10.2020 12:01 Son Güncelleme: 22.10.2020 12:02 ABONE OL
Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Ekim ayı Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

Piyasa gündemini yakından takip edenler için sabırsızlanıyor. Her ayın belli dönemlerinde yapılan toplantının ardından faiz kararı belli oluyor. Piyasaların gündemini şekillendiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası PPK Toplantısı 2020 takvimi için gözler Ekim ayı kararına çevrildi. Ekim ayında politika faizi olan 1 haftalık repo faizini 200 baz puanlık artırarak giderek yüzde 8.25'ten yüzde 10.25'e yükseltmişti. Şimdi ise gözler Ekim ayı faiz kararına çevrildi. Peki , saat kaçta açıklanacak? 2020 ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020 Ekim ayı faiz kararı için gözler Merkez Bankası faiz kararına çevrildi. Küresel piyasalar pozitif görünümünü korurken, yurt içinde bugün gerçekleştirilecek olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın () toplantısı kararı açıklanacak…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Ekim ayı Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

22 Ekim Perşembe saat 14.00'da gerçekleşti.

2020 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası faiz kararı bugün (22 Ekim) saat 14:00'te açıklanacak. Merkez Bankası politika faizini henüz açıklamadı. Ekonomistlerin beklentisi faizin arttırılacağı yönünde…

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2020 Ekim ayı Merkez bankası faiz kararı ne oldu?

AA FİNANS PPK BEKLENTİ ANKETİ SONUÇLARI

AA Finans'ın 'nin gerçekleştireceği toplantısına ilişkin anketine katılan ekonomistlerin tamamı politika faizinin artırılacağını tahmin etti. Faiz artışı bekleyen ekonomistlerin beklentileri 100 baz puan ila 200 baz puan arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı yüzde 12,25 olurken, beklentiler yüzde 11,75 ila yüzde 15 arasında yer aldı.

24 Eylül'deki son Para Politikası Kurulu toplantısında, politika faizi 200 baz puan artırılarak yüzde 8,25'ten yüzde 10,25'e yükseltilmişti.

Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:

10.00 Türkiye, Tüketici Güven Endeksi

14.00 Türkiye, Merkez Bankası faiz karar

14.30 Türkiye, haftalık para ve banka istatistikleri

15.30 ABD, haftalık işsizlik maaşı başvuruları

17.00 ABD, eylül ayı öncü endeks

17.00 Avro Bölgesi, ekim ayı tüketici güven endeksi

17.00 ABD, eylül ayı ikinci el konut satışları

18.00 ABD, ekim ayı Kansas City Fed İmalat Endeksi

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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak, saat kaçta? TCMB 2020 Merkez bankası faiz kararı ne oldu?
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