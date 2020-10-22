Okula dönüş döneminde trafiği yapay zekâ çözecek

Pandemi döneminde uzaktan çalışma ve uzaktan eğitim gibi dijitalleşen iletişim süreçleri devam ederken, okula dönüş özellikle büyük şehirlerde trafiği yeniden hatırlattı. Zaman kaybına neden olan ve stresi tetikleyerek yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen büyük şehir trafiği, yetkililerin de çözüm bulmaya çalıştığı bir konuyken, uzaktan gerçekleşen operasyonlar bu zorluğu biraz olsun hafifletmişti. Ancak gelişen teknoloji hem otoriteler hem de vatandaşlar için kördüğüm haline gelen trafik sıkıntısına çözüm olabilecek formüller içeriyor. IoT (Internet of Things – Nesnelerin İnterneti) teknolojisinin hayatlara girmesiyle internete bağlı cihazlar artık birbiriyle konuşuyor, ortaya verinin çıkması sağlanıyor ve yapay zekâ ile veri anlam kazanıyor. Akıllı şehirlerin de temelini oluşturan ve bugün, dünyada önde gelen pek çok metropolün ve mega kentin yaşam kalitesini iyileştirmede kilit rol oynayan teknolojiler, trafik akış yönetimine fayda sağlaması amacıyla anlamlı bilgiler edinme imkânı tanıyor. Ekin Akıllı Trafik Sistemi gibi akıllı şehir çözümleri yapay zekâ ve yüksek çözünürlüklü video gözetimi yardımıyla trafikteki araçların sayısı ve türü, yoldaki sıkışık noktalar, trafiğin yoğunlaştığı saatler ve trafikte duraklamanın yaşandığı bölgeler gibi şehre özgü trafik model ve davranışları analiz ederek günlük şehirleri, akıllı şehirlere dönüştürüyor. Yapay zekâ ile anlam kazanan veri sayesinde şehir yönetimleri trafiğe çözüm getirmekten, kaynakları daha iyi yönetmeye ve doğru planlamalar gerçekleştirmeye kadar farklı uygulamaları hayata geçirebiliyor.