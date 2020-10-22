Turkcell’de yeni dönem başlıyor

Türkiye'nin GSM devi Turkcell'de, 20 yıldır devam eden ve temettü politikasından yatırım kararlarına kadar birçok konuda şirketin önünü tıkayan karmaşık hissedarlık yapısının, Türkiye Varlık Fonu'nun devreye girmesiyle çözülmesinin önünü açıldı. Hisseleri uluslararası piyasalarda işlem gören tek Türk şirketi olan ve Türkiye'nin en değerli ilk 5 markası arasında yer alan Turkcell'in dün yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Ana Sözleşme değişiklikleri onaylandı. Turkcell Genel Kurulu, şirketin İstanbul'daki genel merkezinde yapıldı.Turkcell'in ana hissedarlarının uzun süredir üzerinde çalıştıkları ve Turkcell Genel Kurulu'na taşıdıkları şirketin Ana Sözleşmesi'nde değişiklik öngören maddeler, pay sahipleri tarafından kabul edildi. Bu değişiklikler sonrasında hissedarlar arasında gerçekleşmesi öngörülen hisse devir işlemleri ile birlikte, şirketin yüzde 49 oranındaki halka açık hisseleri Borsa İstanbul ve New York Borsası'nda işlem görmeye devam ederken, Türkiye Varlık Fonu'nun yüzde 26.2 pay ile Turkcell'in en büyük hissedarı durumuna gelmesi ve LetterOne'ın da şirketteki payını yüzde 24.8'e çıkarması bekleniyor.Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, genel kurulda yaptığı konuşmada, toplantının yüksek bir katılımla ve oldukça verimli bir şekilde gerçekleşmiş olmasının şirkete değer kattığını söyledi. Ana Sözleşme'nin hem yatırımcılar hem de müşteriler açısından daha güçlü bir şirket ve marka olma amacıyla değiştirildiğini vurgulayan Bülent Aksu, "Tarihi kararlar alınmasını sağlayan bu teveccüh sayesinde Ana Sözleşmemiz değişerek, hissedarlarımız çözüm noktasında buluştu. Hissedarlarımızın müşterek iradesiyle mevzuat hükümleri ve kurumsal yönetişim ilkeleri doğrultusunda hem şirketimiz için hem de Türkiye ekonomisi için önemli bir değer ortaya koyacak şekilde çözüm üretilmiş oldu" değerlendirmesinde bulundu.TURKCELL'IN DNA'sında var olan yenilikçilik, yüksek kalite anlayışı, müşteri memnuniyeti politikası, güçlü finansal yapı, toplumsal fayda odaklı hizmet anlayışını güçlendirerek sürdüreceklerini belirten Aksu, "50 milyona yakın abone ve dünyanın en güçlü altyapılarından birisine sahip olan Turkcell, tüm dünyada kullanılan müzik, anlık mesajlaşma, bireysel bulut gibi servislerini içeren dijital servis portföyünü, Türkiye'nin en büyük veri merkezi hizmetini veren dijital iş çözümleri işini ve tüm bunlarla beraber tech-fin alanında yine Türkiye'nin yeni nesil ödeme sistemleri işini bünyesinde barındırıyor. Hisse devirlerinin Turkcell'in piyasa değerine katkı sağlayacağına ve şirketimizin tüm yatırımcılar için doğru adres olmaya devam edeceğine inanıyorum. Turkcell küresel marka olma yolculuğuna hızlı ve emin adımlarla devam ediyor" dedi.BÜLENT Aksu, Genel Kurul sonrasında kavuştukları güçlü yapıyla, hedeflerinin Turkcell markasını global arenada daha da yukarılara taşımak olduğunu ifade etti. Hissedarların da desteği ile bu ortak amaç doğrultusunda var güçleriyle çalışmaya, müşterilerin hayatına değer katmaya, küresel arenadaki güçlü pozisyonunu yükseltmeye katkı verecek ürün ve servisler geliştirerek ülke için çalışmaya ve üretmeye devam edeceklerini dile getiren Aksu, "Türkiye'nin Turkcell'i gücüne güç kattı. Yeni dönem hayırlı olsun" diye konuştu.