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'den kadın istihdamı için büyük atak! Kadınlar e-ticarette söz sahibi olacak

, kadın istihdamına yönelik büyük çalışma başlattı. Ticaret Bakanlığı ile ortak yürütülecek çalışmada 300 kadın kooperatifi kurulacak, binlerce kadın evde yaptıkları ürünleri e-ticaret üzerinden satışa çıkaracak.

Eda IŞIK Eda IŞIK
Giriş Tarihi: 23.10.2020 09:54 ABONE OL
AK Parti'den kadın istihdamı için büyük atak! Kadınlar e-ticarette söz sahibi olacak

AK Parti, kadın istihdamına yönelik büyük çalışma başlattı. Ticaret Bakanlığı ile ortak yürütülecek çalışmada 300 kadın kooperatifi kurulacak, binlerce kadın evde yaptıkları ürünleri e-ticaret üzerinden satışa çıkaracak.

Ekonomiye de büyük katkı sağlayacak projeye ilişkin AK Parti Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, SABAH'a açıklamalarda bulundu. AK Parti kongreleri ile eş zamanlı olarak kadın kolları kongrelerini gerçekleştirdiklerini belirten Çam, yenilenen teşkilatlara kadın kooperatifi kurma hedefi koyduklarını belirtti. Çam, "AK Parti Ekonomi İşleri Başkanlığı ile beraber ilçe ilçe bunları çalışıyoruz. En son Ticaret Bakanımızı ağırladık.

Kadın kooperatiflerinin kurulması konusunda çok ciddi çalışmamız var. Tüm illerimizde kadın kolları olarak kadınlarımızın evde yaptığı ürünleri rahat bir şekilde satabilecekleri e-ticaret ağlarını oluşturacağız" dedi.

KOORDİNASYONU ÜSTLENECEĞİZ

Türkiye'nin 922 ilçesi olduğunu belirten Çam, şunları söyledi: "Hedefimiz 330 kadın kooperatifini hayata geçirmek. Bir yandan kongrelerimiz devam ettiği için bunu 1 seneye yayacağız. Çalışmamızı e- avm şekline dönüştürmek için çalışma yapacağız. Kadınlarımız yaptıkları yöresel tarım ürünlerini, el sanatları ve meslek edindirme kurslarında yaptıkları pekçok ürünü kendi imkanları ile satıyorlar. Bunu e-ticaret ağıyla satmalarını sağlayacağız Biz yol gösterici olacağız. İşin koordinasyonunu göstereceğiz. İllerde seminer vereceğiz, kentsel istihdam dokusu çalıştayları yapacağız. Burada kadınlar hangi şehirde hangi ürünü ön plana çıkarılabilir. Bunu ortaya koymayı planlıyoruz. Çalıştaylarımızda akademisyenler , sosyal çalışmacılar, il ticaret müdürleri olacak. Çalıştayda çıkacak sonuçlarla da kadınlarımızı yönlendirmiş olacağız. Ticaret Bakanlığı'nın yaptığı çalışmayı sahada yayılmasını sağlayacağız. Pek çok eve dokunmuş olacağız. Girişimci kadınla yatırımcı kadını buluşturacağız."

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AK Parti'den kadın istihdamı için büyük atak! Kadınlar e-ticarette söz sahibi olacak
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