2023’te mağaza sayısını 500’e çıkaracak

2020 hazır giyim sektörü için önemli hedeflerinin olduğu ve önceden planlamalarını yaptıkları bir sene yaşadıklarının altını çizen Tudors CEO'su Yaşar Ayaydın, pandemiden dolayı hedeflerin sekteye uğradığını söyledi. Ayaydın, salgından dünyada ve Türkiye'de en çok etkilenen sektörün hazır giyim olduğunu belirterek, "Yıla çok iyi başlamıştık. Marttan sonra her şey altüst oldu. Devamında yaralarımızı sarmak için mağazalarımızı açtık. Ağustos-eylül döneminde ise çok kötü olarak değerlendiremeyiz. Ancak geçen yılın önüne de geçmiştir diyemeyiz. Ekimde toparlanma devam ediyor. Son iki ayda biraz daha toparlanıp yılı iyi kapatacağımıza inanıyorum" diye konuştu.Tudors olarak tek hedeflerinin 'dünyanın en önemli gömlek markası olmak' şeklinde belirlediklerini söyleyen Ayaydın, "2023'te 500 mağazaya çıkmyı düşünüyoruz. Dünyada çok sevilen bir marka yüzü olan Can Yaman'la anlaştık. Bu sebeple aşırı talep alıyoruz. Ancak fiziki anlamda bir geliş gidiş yapamıyoruz o yüzden marka sayımızı ve ihracat rakamlarımızı artıramıyoruz" dedi. Türkiye'de 190, yurtdışında ise 51 mağaza sayısına ulaştıklarını kaydeden Ayaydın, "14 ülkede operasyon halindeyiz. Çok fazla başvuru var yurt dışından. Bunları değerlendiriyoruz. Önemli gruplar var içlerinde. Bir yerlere gelmek istiyoruz. Ama ulaşımın bile çok zor olduğu bir dönemde ticari ilişkilerin kurulması zor açıkçası. Bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.