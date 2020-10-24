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: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60’ı aştı" dedi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.10.2020 15:15 Son Güncelleme: 24.10.2020 15:25 ABONE OL
Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60'ı aştı" dedi.

Bakan Dönmez Twitter hesabından, elektrik üretim ve kurulu güç verilerine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Dönmez, "Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti. Toplam üretimimiz 226 bin 917 GWh'i, toplam kurulu gücümüz ise 93 bin 207 megavatı (MW) buldu. Hem üretim hem de kurulu gücümüzdeki yerli ve yenilenebilir enerji payı da yüzde 60'ı aştı" ifadesini kullandı.

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Bakan Dönmez: Eylül'de enerjimiz yine çok yüksekti
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