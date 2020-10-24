Dijital dönüşüme 17 milyar dolarlık yatırım

Türk Telekom Genel Müdürü Ümit Önal, son 15 yılda Türkiye'nin dijital dönüşümü için yaptıkları yatırımın 17 milyar doları bulduğunu söyledi. Yatırımlarda; 5G ve sonrası yeni nesil teknolojileri geliştirerek hayata geçirmeye ve 5G sonrasındaki yeni nesil teknolojileri destekleyecek altyapıyı inşa etmeye odaklandıklarının altını çizen Önal, "Bu yüzden son 10 yıldır ülkemizin fiberleşmesini ve internet penetrasyonunun artırılmasını öncelikli hedefimiz olarak belirledik" diye konuştu.Türkiye'nin en yüksek teknoloji yatırımı yapan şirketlerinden biri olduklarını vurgulayan Önal, "Sağlık, eğitim ve enerji, öncelikli yatırımlarımızın başında geliyor. Yılın ilk çeyreğinde 2020 yatırım öngörümüzü yaklaşık 6.4 milyar TL olarak yukarı yönlü revize etmiştik, hedeflediğimiz şekilde ilerliyoruz" diye konuştu. Müşterilere ulaştırdıkları fiberi 10 yılda 10 kattan fazla artırdıklarını belirten Önal, "2020 ikinci çeyrek itibarıyla 314 bin kilometreye ulaşan güçlü fiber ağımızla aynı zamanda 5G'ye en hazır operatörlerden birisi konumundayız. Fiber hane kapsamamız, son bir yılda 4.4 milyon artışla 2020'nin ilk yarısında 23.8 milyon seviyesine yükseldi" dedi.2020'nin pandeminin etkileri ile hayatın her alanında değişimi tetikleyen bir yıl olduğunu dile getiren Önal, dijitalleşmenin önemi ve gerekliliğinin kuvvetle anlaşıldığı bu dönemde kesintisiz iletişimin, iş ve özel yaşamın sürdürülebilmesi için anahtar rol üstlendiğini söyledi. Data tüketimi ve iletişime olan ihtiyacın bu dönemde büyük oranda artış gösterdiğini dile getiren Önal, şöyle konuştu: "Evden çalışma ve uzaktan eğitimin de etkisiyle sabit hatlardaki talep artışı ile birlikte, görüntülü konuşma ve video içeriklerine olan rağbet de hızla yükseldi. İş süreçlerimizi çok hızlı bir şekilde adapte ederek bu yeni dünyaya hazır olduğumuzu kanıtladık. Fibere, 5G teknolojilerine yatırımlarımız, internet penetrasyonunu yükseltme konusundaki gayretlerimizle, Türkiye'nin dijitalleşmesine büyük katkılar sağlayan bir kurum olarak, ülkemizin 81 ilinde artan iletişim talebini başarıyla karşıladık. Sabit genişbanttan mobile, TV'den dijital servislere kadar zengin ürün portföyümüz ile hayatı eve sığdırdık. Millî Eğitim Bakanlığı'nın EBA platformu ile Sağlık Bakanlığı'nın 'Hayat Eve Sığar' gibi uzaktan eğitim ve sağlık uygulamalarının geliştirme ve altyapı süreçlerine katkıda bulunduk."Türk Telekom olarak hedefler ve çalışmalarında pandemiden dolayı herhangi bir sapma ve aksaklık meydana gelmediğinin altını çizen Önal, "Tam tersi, pandemi ile hayatımıza giren uzaktan eğitim ve evden çalışma gibi zorunlu durumlar en çok telekomünikasyon sektörünü hareketlendirerek öne çıkardı. Özellikle bizim gibi sabit kası kuvvetli operatörlerin trafiklerinde çok yoğun artışlara sebep oldu. Yeni eğitim-öğretim yılının da uzaktan eğitim ile başlamasıyla Türkiye'nin dört bir tarafından olağanüstü bir taleple karşılaştık. Bu trafiği alnımızın akıyla yöneterek Türkiye'nin bağlantıda kalmasını sağladık. Özellikle sabit genişbantta Türk Telekom tarihinin en büyük net abone artışını gerçekleştirdik. Sadece ikinci çeyrekte, 2019 yılının tamamında kazandığımızdan daha fazla sabit genişbant abonesi kazandık" ifadelerini kullandı.Pandemi dönemiyle birlikte sabit internet trafiğindeki yoğunluk tüm güne yayıldığını ifade eden Önal, "İlk 6 ayda ortalama data kullanımı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 oranında artarak 178 GB'a ulaştı" dedi.TÜRKİYE'NİN dönüşümüne 180 yıldır tanıklık eden bir marka olarak,ülkeyi geleceğe taşıyacak altyapı yatırımlarını hızlandırdıklarını kaydeden Önal, "Kamuya, yerel yönetimlere ve özel sektöre yönelik dijital çözüm ve hizmetlerimizle, Türkiye'nin dijital dönüşümüne de liderlik ediyoruz. Kurumsal müşterilerimize dijitalleşme yolculuklarında destek oluyoruz. Türkiye'nin en büyük siber güvenlik operatörü olarak erişimin güvenliğini sağlıyoruz. Türkiye'nin verisini korumak gibi bir sorumluluğumuz da var. 5G, Yapay Zekâ, IoT (nesnelerin interneti), Akıllı Şehirler gibi teknolojilerle ülkemizi dijitalleştiriyoruz" ifadelerini kullandı.