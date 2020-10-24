Enerji sektöründe gücümüz artacak

Türkiye Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Atilla Benli, enerji sektöründe lider firma olarak bu alana daha fazla yatırım yapacaklarını söyledi. 6 kamu firmasının birleşmesiyle oluşan Türkiye Sigorta'nın faaliyete geçtiğinde ilk yaptığı poliçenin Tuna 1 kuyusu poliçesi olduğunun altını çizen Benli, "Enerji sektöründe lider sigorta şirketiyiz. Yüzde 50'nin üzerinde pazar payımız var. Dolaysıyla bizim harcımıza ilk tuğla enerji sektöründen oldu. Tuna 1, Akkuyu Nükleer, Oruç Reis, YEKA projesi gibi bu dev projelerin hepsinde sigortacılık alanında desteğimizi veriyoruz" diye konuştu. Enerji sektöründe yerli ve milli olmanın dışa bağımlılığın azalması açısından çok önemli olduğunun altını çizen Benli, "Bu çerçevede biz de üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Bunun için ayrı da bir enerji sigortaları birimi de kurduk. Sektörün sorunlarını anlayan, teminatlarını analiz eden, risk analizi yapabilecek, gerektiğinde danışmanlık verebilecek bir birim olacak. Çalışanlarımız sürekli bu sektöre odaklanmış olarak günü de takip ediyorlar" dedi.Bu çalışmalar kapsamında güneş enerjisi panellerinde çok yakın zamanda bir sorun tespit ettiklerini ve bunu izlemeye aldıklarını vurgulayan Benli, "Güneş enerjisi panellerinde üretici verimliliğinde bir azalma olduğunda mevcut poliçeler bunu kapsamıyordu. Dolayısıyla yatırımcının verimlilikteki bu yüzde 10'un üzerinde oynama riski açıktaydı. Biz bu açıktaki riski görüp reasörlerimizle konuştuk. Bunu da teminat altına alır hale getirdik. 2020'de yeni kestiğimiz poliçelerde bu riski de teminat altına alıyoruz" ifadelerini kullandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın vizyonu sayesinde artık dev projeleri kendi kaynaklarıyla teminat altına alabildiklerinin altını çizen Benli, "Bu sayede stratejik büyük projelere hem kendi kaynağımızla hem de daha kısa sürede çok daha uygun şartlarla teminat bulabilir hale geldik" dedi. Bundan 10-15 yıl öncesinde ortalama bir villayı teminat altına almak için bile yurtdışında ihtiyati çözüm arayışına girdiklerini belirten Benli, "Şimdi dev projelere hem kendi kaynaklarımızla teminat verebiliyoruz hem de yurtdışında kısa sürede bunlara reasürans çözümleri bulabiliyoruz" diye konuştu.ENERJİ sektöründe sigorta penetrasyonunun yüzde 70 ile iyi bir seviyede olduğunu belirten Benli, "Bunun yüzde 50'sinden fazlasını Türkiye Sigorta alıyor. Şimdi diğer şirketler de bizi izleyecek. Sonuçta bir görevimiz de piyasa yapıcısı ve açıcısı olmak. Onlar da sektörün ihtiyaçlarına hızlı şekilde çözüm bulmak için çalışacak" dedi. Önümüzdeki 10 yılda enerji ihtiyacında yüzde 40 gibi bir artış olacağını vurgulayan Benli, "Dolayısıyla sürekli gelişip teminat rakamlarımızı artırmak zorundayız. Gerekli yatırımları yapıyoruz. Enerjide dışa bağımlılığın azalması noktasında her türlü stratejik yatırımın sigorta tarafındaki çözümünde biz orada olacağız" şeklinde konuştu.