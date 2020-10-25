Gaziantep’e yeşil OSB geliyor

Pandeminin yarattığı sarsıntıyı avantaja çeviren Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bu yıl yüzde 14 büyüdü. Başkan Cengiz Şimşek, "Evde oturan tüketici gıdaya, maskeye, paketli ürüne talebi artırınca bizim üreticimiz de bundan pozitif etkilendi. Bu yıl yüzde 14 büyüdük" ifadelerini kullandı.Son 2 yılın ağustos verilerine bakıldığında bölgenin yüzde 35'e yakın bir büyüme sağladığını vurgulayan Şimşek, "Eylülde rekor seviyede bir enerji artışımız oldu. 490 milyon kilowata yakın bir enerji tüketimimiz oldu. 2023 hedefi olarak da halihazırda bin 100 olan fabrika sayımızı bin 500'e çıkarmak var" dedi.Şu anda OSB'de 210 bin kişinin istihdam edildiğini vurgulayan Şimşek, son 2 yılda 45 bin ek istihdam sağladıklarını, önümüzdeki iki yılda da istihdam rakamını 250 bine çıkarmayı planladıklarını kaydetti. Şimşek, istihdam ve açılacak fabrikalara paralel olarak enerji tüketimini 700 milyon kilovata, ihracatı ise 8 milyar dolardan 12 milyar dolara çıkarmak istediklerini söyledi.Gaziantep sanayisinin iğneden ipliğe hemen her şeyi üretebilir kapasitede olduğunu anlatan Şimşek, "Biz istiyoruz ki yeni yatırımlarla daha da büyüyelim. Bu anlamda iş adamlarımız yeni yatırımlarını da sürdürüyor. Önümüzdeki yıllarda çok daha ileri seviyede olacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.OSB olarak enerji verimliliğine çok önem verdiklerini ve bunun için projeler geliştirdiklerini kaydeden Şimşek, şöyle devam etti: "Biz enerji verimliliğine çok önem veriyoruz. Enerjiyi sıfır kayıpkaçakla en uygun fiyatla nasıl veririz ona odaklandık. Sanayicimizi çatılarına güneş enerjisi kurmaları için teşvik ediyoruz. En azından kendi tükettiği enerjinin yüzde 25-30'unu kendi çatılarından karşılasınlar istiyoruz. Yeşil bir OSB olma hedefimiz var. Kendimize böyle bir vizyon koyduk."